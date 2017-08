Dirkališče Red Bull Ring je preteklo sezono prvič po letu 1997 znova gostilo najboljše motocikliste, preizkušnja pa je največ veselja prinesla v garažo Ducatija, saj sta Andrea Iannone in Andrea Dovizioso z dvojno zmago poskrbela za sploh prvo slavje italijanske ekipe v elitnem razredu po skoraj šestih letih. Čeprav bo Ducati na račun Doviziosa, ki v skupnem seštevku zaseda tretje mesto, tudi ta konec tedna resen kandidat za zmago, pa bo največ pozornosti vseeno deležen vodilni dirkač Marc Marquez. Aktualni svetovni prvak bo v Avstriji lovil svojo tretjo zaporedno zmago in že četrto v sezoni.

Da je Španec na Hondinem motociklu našel prave občutke, je znova dokazal na ponedeljkovih testiranjih v Brnu, ko je zaostal le za Valentinom Rossijem. Njegovo moštvo je dan po deseti dirki sezone izkoristilo za izboljšave na področju elektronike, preizkusilo pa je tudi novo sprednjo Michellinovo pnevmatiko. »V Avstrijo smo prišli naravnost iz Brna in moram reči, da me dobri občutki s ponedeljkovih testiranj niso zapustili,« pravi Marc Marquez. Kljub temu 24-letnik pri napovedih za jutrišnjo preizkušnjo ostaja previden, saj še ni pozabil na težave, ki jih je imel na tem prizorišču lani, ko je končal kot peti. »Bomo videli, kako bo. Lansko sezono smo se ves konec tedna mučili. Mislim, da smo tokrat lahko bolj konkurenčni. Lahko se borimo za uvrstitev med najboljših pet, za uvrstitev na stopničke ali celo za zmago – nikoli ne veš,« dodaja Katalonec.

Voda na mlin Marqueza in Honde bi utegnile biti tudi razmere na progi. Vremenoslovci napovedujejo spremenljivo vreme, ki je narekovalo že potek dirkaškega konca tedna v Brnu. V muhastih razmerah so najboljšo taktiko ubrali prav pri Hondi, tako da so svojemu dirkaču s pravočasnim postankom in menjavo motocikla za suho stezo tlakovali pot do zmage.

Marquezu gre v zadnjem obdobju vse kot po maslu, to pa ne velja za njegovega rojaka Jorgeja Lorenza. Predstave 30-letnika v letošnji sezoni še zdaleč niso na ravni nekoga, ki je naslov svetovnega prvaka osvojil kar petkrat. Na Češkem je s 15. mestom in eno samo osvojeno točko ponovil najslabšo uvrstitev sezone in še poglobil rezultatsko krizo. »Najpomembnejše od vsega je, da kljub ne ravno bleščečim rezultatom ostanemo združeni kot ekipa. Po pravici povedano, nisem imel dovolj časa za razmišljanje o tem, kaj je šlo narobe v Brnu,« pravi Jorge Lorenzo, ki pa vseeno ni vrgel puške v koruzo. Optimizem mu vliva na novo aerodinamično oblikovan oklep motocikla, s katerim naj bi bil precej bolj konkurenčen. »To, kar šteje, je, da se približujem občutkom, ki sem jih imel na svojem prejšnjem motociklu. Zaradi aerodinamičnega oklepa sem bolj samozavesten,« zatrjuje Lorenzo.

Med dirkači motociklističnega cirkusa je sicer še vedno aktualna teden dni stara novica o novem koledarju za tekmovalno sezono 2019, v kateri bo prvič na sporedu kar 20 preizkušenj. Svojo dirko bosta namreč čez dve leti dobili tudi Finska in Tajska. »Mislim, da se s to odločitvijo približujemo formuli 1, ki ima že zdaj 20, 21 dirk. Sam raje vidim, da več tekmujemo in manj testiramo, saj je to nedvomno bolj zabavno. Osemnajst dirk je zelo veliko, dvajset pa je skrajna meja,« opozarja Valentino Rossi, ki bo v Spielbergu branil četrto mesto.