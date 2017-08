Tim Gajser, aktualni svetovni prvak v elitnem razredu MXGP, je prejšnjo nedeljo na peščeni progi v Lommelu v Belgiji skupno osvojil šele 11. mesto: v prvi vožnji je bil deveti, v drugi pa deseti. »Seveda sem bil razočaran. Čeprav mi peščena proga najmanj ustreza med vsemi, sem bil na treningih hiter, imel sem dober občutek in užival sem na motorju. Toda na dirki je bilo vse drugače, obakrat sem slabo startal in se mi ni več uspelo prebiti naprej. Očitno letos tudi nimam športne sreče, a tudi to je del motokrosa,« pravi Tim Gajser po prvi od treh zaporednih dirk v avgustu: za Belgijo prejšnji konec tedna zdaj prihaja Švica, naslednji vikend pa še Švedska.

Mladi slovenski šampion iz Pečk pri Makolah ima lepe spomine na lansko dirko v Švici, kjer je bil skupno drugi (zmagal je Italijan Antonio Cairoli), v posamičnih vožnjah pa deveti in prvi. »Vem, da je proga trda in težka, kar mi bolj ustreza. Prav tako je tudi lepa in prijetna. Prejšnji vikend je bil zame težak in neuspešen, zato upam, da bo tokratni precej boljši in uspešnejši,« se pred dirko v Frauenfeldu, ki je bila lani šele prvič v koledarju za svetovno prvenstvo, nadeja 20-letni Gajser.

Tudi njegov oče Bogomir upa na uspešne predstave sina in bratov Irt. »Na treningih se Tim pelje zelo dobro, ima hitrost in ve, kaj dela, na dirki pa se stvari nikakor ne sestavijo tako, kot bi se morale. Če bo poslušal nasvete in bo vožnjo s treningov prenesel še na tekmo, bodo prišli tudi rezultati. V Švici je trda podlaga, enaka kot pri nas, zato našim fantom pač ne bi smela povzročati težav,« meni Bogomir Gajser, ki bo po dirki v Švici kot selektor reprezentance Slovenije razkril tudi imena treh motokrosistov, ki bodo oktobra nastopali na dirki za pokal narodov v Veliki Britaniji.

V nasprotju s Timom brata Irt v Belgiji nista nastopila. Starejši Jernej si v Švici želi uvrstitve do 25. mesta, kar bi bil po njegovih besedah uspeh. »Glede na to, da sem se zaradi nezadostne pripravljenosti za tekmo na mivki odločil izpustiti dirko v Belgiji, sem imel dva tedna časa, da se maksimalno pripravim na preizkušnjo v Švici. Treninge smo usmerili predvsem v vzdržljivost, ker je bil na tekmi v Loketu na Češkem to moj glavni primanjkljaj. Proga v Švici mi ustreza in upam, da mi uspe sestaviti dve dobri vožnji,« pravi Jernej Irt, ki je bil lani v Švici skupno 26. Dve mesti za njim se je uvrstil Peter Irt (Klemen Gerčar je bil 34.), ki dodaja: »Sem dobro pripravljen. Zadnje tedne smo spremenili treninge, mislim, da se je obrestovalo. Progo poznam že od lani in mi ugaja, saj je podobna slovenskemu terenu. Z nekaj športne sreče se lahko nadejam solidnega rezultata.«

Spored dirke v razredu MXGP – danes ob 17.10: kvalifikacije, jutri ob 14. uri: 1. vožnja, ob 17. uri: 2. vožnja.