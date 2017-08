V bitki za talente so delodajalci danes vse bolj prisiljeni v oblikovanje celih paketov ugodnosti, s katerim privabijo in tudi zadržijo svoje zaposlene. A zaposleni imajo kljub razmahu startupovske kulture, ki vključuje brezplačno kavo in prigrizke, vreče za sedenje, mize za namizni tenis ali ročni nogomet, še vedno raje urejeno zdravstveno zavarovanje, plačan dopust in bolniški dopust, stimulacijo za dobro opravljeno delo in načrt za upokojitev, je pokazala raziskava, ki jo je med zaposlenimi v ZDA opravila raziskovalna hiša Fractl.

Poleg urejenega zdravstvenega zavarovanja, ki delodajalce stane največ, zaposleni onkraj luže najbolj cenijo fleksibilni delovni čas, možnost dela od doma in več prostega časa, ki ga lahko porabijo za počitnice. »Ljudje cenijo ugodnosti, ki jim pomagajo uravnovesiti tehtnico med delom in zasebnim življenjem,« ugotavljajo avtorji raziskave, ki se zato ne čudijo, da omenjene ugodnosti več pomenijo ženskam. Ekonomisti, vključno s Claudio Goldin z univerze Harvard, se strinjajo, da fleksibilni delovni čas prispeva k zmanjšanju razlike v plačah med spoloma.

Neomejen dopust za srečo in nižje stroške Podjetji Netflix in LinkedIn sta bili med prvimi, ki so uvedla možnost neomejenega koriščenja plačanega dopusta. Če je ugodnost izpeljana pravilno, neomejeno število dni dopusta zaposlenim pomaga ohranjati ravnovesje med delom in zasebnim življenjem ter napolniti baterije brez slabe vesti, ob vsem tem pa imajo zaposleni občutek, da jim delodajalec zaupa. S tem postanejo srečnejši, bolj zavzeti in lojalni zaposleni, hkrati pa imajo delodajalci z njimi tudi manj administrativnih stroškov in stroškov zaradi bolniškega staleža, dodajajo v Fractlu, kjer so »fleksibilni prosti čas« pred dvema letoma uvedli tudi sami in zaposlenim omogočili, da si sami določijo čas, ko morajo napolniti baterije. Samopostrežni bar zato pri njih ne odtehta pri odločitvi med dvema različno plačanima službama. So pa zaposleni, ki si lahko med delom privoščijo brezplačno kavo, sadje ali krekerje, merljivo srečnejši od tistih, ki teh ugodnosti nimajo, pojasnjujejo v Fractlu. Brezplačni prigrizki so namreč za ljudi znamenje, da je delodajalcu mar za njihovo zdravje in srečo ter da je z njimi celo radodaren.

Tudi pri nas bistveno delovno okolje Kako za ugodnosti svojih zaposlenih skrbijo slovenski delodajalci, ki radi delijo svoje dobre prakse? V Steklarni Hrastnik so denimo v zadnjih letih največ vlagali prav v zadovoljstvo delavcev. To je vključevalo aktivnosti za druženje, sproščanje in skrb za zdravje pa tudi vedno nova izobraževanja. Letos so denimo samo v prvi polovici leta vložili skoraj 1,6 milijona evrov v izboljšanje delovnih razmer, kot sta ergonomska ureditev delovnih mest v proizvodnji in izobraževanje zaposlenih v proizvodnji o pravilnem načinu dela. Zavedajo se namreč, da bodo le tako še lahko privabili ljudi za štiriizmensko delo v proizvodnji. Da je za zaposlene najpomembnejše, da radi opravljajo svoje delo, da se na delovnem mestu dobro počutijo in da se imajo priložnost razvijati, se strinjajo tudi v Optiwebu. »Večkrat se nam je že potrdilo, da je motivacija veliko pomembnejša kot pa izkušnje, ki jih ima oseba. Poleg tega imajo naši sodelavci pri svojem delu veliko svobode in si lahko delo prilagodijo tako, kot njim najbolj ustreza,« je fleksibilnost, ki jo omogočajo v podjetju, opisala Urška Stanovnik, v Optiwebu odgovorna prav za srečo zaposlenih. Dodala je, da zagotovo k zadovoljstvu zaposlenih pripomorejo tudi prostori, ki jih sodelavci opremijo po svojih željah, in dobro založena kuhinja, čeprav sreče zaposlenih ne merijo, pač pa merijo njihovo zavzetost.