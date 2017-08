Kaj lahko se zgodi, da bo prav najmlajša članica dinastije poslovno tudi najuspešnejša. Pred dobrim letom, natančneje pred 18 meseci, je tudi ona pristavila svoj poslovni spletni lonček in začela na spletu in samo na spletu prodajati kozmetiko. Blagovno znamko Kylie Cosmetics je začela s šminkami, laki za nohte in senčili za oči, ne prodaja pa pudrov, saj je prepričana, da se tega ne da izbrati po spletu, temveč le tako, da se ga preizkusi. A nič zato, z mamo Kris Jenner sta razkrili, da je dekle s prodajo šmink v 18 mesecih zaslužilo 420 milijonov dolarjev. Kar je več, kot je denimo zaslužil Lancome. Razkrili sta tudi, da je cilj, da v petih letih doseže zaslužek milijardo dolarjev. Za primerjavo – Lancome je za to potreboval 80 let.

Ni sicer še prepričana, kako bo to dosegla, a je dejala, da je čas, da ljudje tudi stopijo v trgovine njene blagovne znamke. Ali pa s potezami, kot je bila ta, da je za svoj rojstni dan izdala posebno serijo ličil. Seveda so jo želele imeti vsa dekleta sveta. Če Kylie milijarde ne bo uspelo doseči s kozmetiko, bo še vedno dodatno zaslužila s svojim novim resničnostnim šovom Life of Kylie ali pa z linijo modnih oblačil, ki jo ima skupaj s sestro Kendall. Seveda je tudi dobro plačana manekenka.