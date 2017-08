»Glej ga, fičo!« S tem vzklikom je oni dan malček, očitno navdušenec nad štirikolesno pločevino, saj je v rokah držal igračko oziroma modelček prav takšnega avtomobila, na kakršnega je veselo kazal s svojim prstom, za rokav pocukal svojo mamo. Ta mu je pri tem z nasmehom pokimala, sami pa smo bili že na tem, da mu razložimo, da avto, nad katerim se je tako zelo navdušil, v bistvu ni fičo, saj ta vzdevek pripada drugemu tipu vozila. A smo si premislili – očitno bo pač treba sprejeti, da bodo mlajše generacije pod imenom fičo pojmovale drug avto, kot smo ga mi.

Verjetno ni težko ugotoviti, da je malček kazal in v rokah držal modelček fiata 500, avtomobila, ki ga Fiat znova proizvaja od leta 2007 in ki ga je v domala vseh pogledih navdihnil originalni 500 (1957–1975). Ta pa je bil v marsičem resnično močno podoben večjemu fiatu 600, na podlagi katerega so v Kragujevcu kar 30 let (1955–1985) izdelovali model zastava 750, ki je na teh območjih precej bolj znan prav kot – fičo. Od tod torej izvira ta manjša »zmota«, ki se vleče že več kot desetletje…

A bodi o fiču dovolj, ne nazadnje je originalni fiat 500, vsaj globalno gledano, še večja legenda, ki ob tem zdaj v podobi novega modela na neki način torej znova živi. »Fiat 500 je simbol podjetja in je več kot to. Fiat 500 je globalni italijanski simbol, tako kot je mini globalni britanski ali beetle globalni nemški simbol,« je najpomembnejši model te italijanske znamke pred kratkim opisal Lapo Elkann, prapravnuk Giovannija Agnellija, ustanovitelja Fiata. In prav letošnje poletje je z več vidikov za fiat 500 še posebej posebno. Mineva namreč okroglih 60 let od predstavitve originalnega modela, hkrati pa tudi 10 let od predstavitve novodobnega fiata 500, že omenjenega »nepravega fiča«.

Ljudski mestni avto

Če želimo biti povsem natančni, je treba najprej omeniti, da je pred izredno uspešnima fiatoma 500 iz let 1957–1975 in dandanašnjim obstajal še en fiat 500. Izdelovali so ga med letoma 1936 in 1955, bolj kot po uradnem nazivu pa se je v zgodovino zapisal z imenom topolino, kar v italijanščini pomeni majhnega miška. Istega leta, v katerem so ustavili njegovo proizvodnjo, je na trg zapeljal prvi od njegovih naslednikov, že omenjeni večji fiat 600, dve leti pozneje pa torej še »pravi«, istoimenski: fiat 500. Ta je bil od svojega večjega brata, oba si je zamislil oblikovalec Dante Giacosa, krajši za 25 centimetrov in je v dolžino meril vsega 2,97 metra, obenem pa je bil cenovno dostopnejši, zato si je v Italiji pridobil naziv »ljudskega« avtomobila. Ker je bil ob tem v prvi vrsti namenjen za vožnje po ozkih ulicah, fiat 500 velja za enega prvih »mestnih« avtomobilov sploh, to pa je bil tudi razlog, da so ga kmalu za svojega vzeli tudi v mestih zunaj Italije. No, vsaj tisti, ki so ga lahko vozili. »Fiat 500 v meni prebudi čudovite spomine na otroške počitnice, ki sem jih preživljal pri sorodnikih v Italiji. K teti sem odšel vsako leto, in ker sem hitro rasel, sem se vsakič težje spravil na zadnji sedež njenega fiata 500. Dokler nekoč ni šlo več, saj sem bil zanj enostavno prevelik,« se na primer spominja britanski oblikovalec italijanskih korenin Paolo Feroleto.

Opisano pomeni, da si njegova teta zagotovo ni lastila fiata 500 prve serije – v osnovi je bil ta namreč zasnovan kot dvosedežno vozilo z dvojimi zadaj vpetimi, tako imenovanimi samomorilskimi vrati in šibkim, vsega 13-konjskim 0,5-litrskim motorjem, nameščenem v zadku. Ker se je varčevanje s stroški pri izdelavi poznalo tudi drugod, je bila prodaja na začetku pod pričakovanji, a so se pri Fiatu odzvali izjemno hitro in še decembra v prvem letu proizvodnje na trg poslali izpopolnjene različice z zadnjo klopjo, številnimi izboljšavami in močnejšim motorjem (15 KM). To je dalo prodaji zagon in takrat se je dejansko začela zgodba o uspehu.