Tomaž Gantar: Kolar-Celarčeva si zasluži ovadbo

V koalicijskih strankah SD in DeSUS so kritični do načina, kako je Milojka Kolar Celarc koncesionarju MD Medicina dodelila ortopedske operacije. Opozarjajo na razkorak med ministričinimi besedami o zaščiti javnega zdravstva in njenimi potezami.