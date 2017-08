Ministričine vice: kako so bolnike pošiljali v neznano

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je dolgo skrbela za vtis, da ji gre nered pri koncesijah zares na živce. Zaradi suma zlorabe položaja pri njihovem podeljevanju je ovadila tri svoje ministrske predhodnike: Tomaža Gantarja, Andreja Bručana in Zofijo Mazej Kukovič. Pri prečesavanju dokumentov so pod vodstvom sedanje ministrice ugotovili, da je bila mimo pravil javnega razpisa in zato nezakonito podeljena vsaka peta koncesija, o kateri so v minulih letih odločali na ministrstvu za zdravje. Zdaj očitki o nepreglednem dodeljevanju operacij zasebniku dežujejo tudi na Kolar-Celarčevo.