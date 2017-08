Kulturni popotnik lahko te dni v Kostanjevici na Krki med idiličnimi nasadi jablan sreča več začudenih kravjih pogledov kot znakov človeške prisotnosti. A mirno mestece na otoku v Krkinem meandru se mu utegne z nekaj vztrajnosti – eno uro vožnje iz Ljubljane – hitro odkupiti. Ko se znajde pred veličastnimi stenami nekdanjega cistercijanskega samostana, kjer že več desetletij domuje Galerija Božidarja Jakca, si lahko upravičeno domišlja, da stoji več kot sto hrastovih skulptur s simpozijev Forma viva in devet stalnih razstav nekaterih velikanov slovenske umetnosti (Tone Kralj, Božidar Jakac, Bogdan Borčić…) tam samo zanj. In potem ga bo korak najbrž najprej gnal oceniti nekatere od trenutnih občasnih razstav – slikarska in večmedijska dela Tine Dobrajc, grafike Jožice Medle, fotografa Uroša Abrama in kiparja Dušana Tršarja.

O narodovi mitologiji

Razstava Velika dekleta ne jočejo ponuja ironična in ponekod že absurdna dela Dobrajčeve, ki razčesnejo sredico aktualne politične stvarnosti, narodove mitologije in reprezentacij družbenega spola, ki nesramežljivo polnijo zidove nekdanje samostanske cerkve. »Pogosto imamo tu kiparske razstave, zato na to razstavišče umestimo le tiste slikarje, ki imajo dovolj ustvarjalne moči, da res zapolnijo te stene,« pravi restavratorka galerije, Alja Fir. In v pogledu jezne deklice, ki iz monumentalnega krvavega platna bolšči s cvetlično avbo na glavi in debelo leseno palico v rokah, najdemo prav tak naboj. Če bi utegnila vznemiriti spokoj mladih parov, ki tu pogosto načrtujejo svoj poročni obred, naj se cerkve izogibajo še do 10. septembra. Čeprav Dnevnikova odprava priporoča prav nasprotno.

Družbeno angažirana je na razstavi Zrak, ki ga dihaš ti tudi Medletova, ki je svoje grafične liste razporedila po štirih prostorih Lapidarija in ki raziskuje soobstoj človeka in narave. »Na njenih grafikah velikega formata se prepletajo nizi antropogeneze, naravnih katastrof, posledic vojnih uničenj, industrializacije in človekovega vsakodnevnega bivanja znotraj dimenzij visoke tehnologije,« pojasnjuje kustosinja razstave Ines Vodopivec, a opozori tudi na lirično abstraktno metaforiko del. Ta je nemara še najbolj očitna v šestdesetih malih grafikah z zapisi verzov iz Visoke pesmi. Razstava se bo zaprla 29. avgusta.