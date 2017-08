Uvod v priprave je bil že tradicionalni klubski piknik, že naslednji dan (20. julija) pa so se začeli treningi. Po uvodnem delu v Velenju so sledile enotedenske priprave v Kranjski Gori, včeraj pa so aktualni slovenski podprvaki v Podčetrtku odigrali prvo od skupno devetih tekem pred uradnim začetkom sezone, ko bodo v sredo, 30. avgusta, v uvodnem krogu regionalne lige Seha v Rdeči dvorani gostili Celjane. V Podčetrtku so Velenjčani premagali beloruski Meškov Brest, ki ga je v letih 2013 in 2014 vodil tudi Babić, s 27:24 (17:13).

Že danes Gorenje potuje v mesto Nove Veseli na Češkem, kjer bo od jutri do nedelje turnir, na katerem bodo igrali še poljski Piotrkow, domači Sokol in madžarska Tatabanya. Po vrnitvi domov bodo Velenjčani v sredo, 16. avgusta, odigrali tudi edino pripravljalno tekmo v Rdeči dvorani, nasprotnik bo Koper, dvoboja pa si je zaželel novi trener primorskega kluba Veselin Vujović. Dva dni pozneje bo Babićeva četa odigrala še štiri tekme na turnirju v Bärnbachu in Gradcu v Avstriji (v skupini z Bärnbachom in reprezentanco Savdske Arabije, potem sledita še dvoboja za končno razvrstitev), zadnja preizkušnja teden dni pred obračunom s Celjani v Sehi pa bo gostovanje pri Mariboru.

Hrvat je za selekcijo in obrambo

»V igri sta zame najpomembnejša pristop in disciplina, igralci pa so proti Meškovu pokazali oboje. Imamo še precej rezerv v igri, predvsem v obrambi, tekma pa je pokazala, čemu moramo posvetiti še več pozornosti,« pravi trener Željko Babić. Nekdanji selektor Hrvaške, ki je za Ivanom Vajdlom, Gregorjem Cvijićem, Markom Šibilo in Borutom Plaskanom že peti trener Gorenja v zadnjih dveh letih, se raje izogiba konkretnim napovedim o ciljih: »Glede na finančne zmožnosti kluba sem zadovoljen z igralskim kadrom, ki ga imam na razpolago. Imamo bolje selekcionirano ekipo kot v minuli sezoni. Našo igro bomo gradili predvsem na obrambi, ki bo odslej močnejša plat Gorenja. Cilji ekipe so visoki, prav tako kluba, vsi pa smo veliki optimisti.« A njegove diplomatske napovedi so povsem drugačnega tona kot uradne »zahteve« klubskega vodstva: naslov državnega in pokalnega prvaka Slovenije, uvrstitev na sklepni turnir četverice v Sehi in osvojitev enega od prvih dveh mest v skupini v ligi prvakov, kar omogoča boj za uvrstitev v osmino finala.

Po minuli sezoni je klub iz Šaleške doline zapustilo kar pet igralcev: Srb Luka Mitrović (Celje PL) in Janez Gams (avstrijski prvoligaš Ferlach, ki ga vodi nekdanji Gorenjev trener Vajdl), ki ju je menda odpisal Babić, toda ker sta imela še veljavni pogodbi za to sezono, jima je moral klub izplačati odškodnino. Poleg njiju so odšli še Anže Ratajec, Jože Baznik in Mitja Nosan (Ribnica).