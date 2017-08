»Želim počasi vdihavati tvoj vrat. Pusti mi, da ti šepetam v uho, da se me boš spomnila, ko ne boš z menoj. Počasi. Želim te sleči s poljubi, počasi, podpisati zidove tvojega labirinta in spremeniti tvoje telo v svoj rokopis… Pusti mi, da prečkam tvoje nevarne predele, da te pripravim do kričanja in da pozabiš svoje ime.« Tako nekako in še nekoliko bolj gostobesedno se v slovenščini glasi refren ene od skladb, ki jih to poletje poslušate najpogosteje. Katere, verjetno ne bo uganil skoraj nihče, povsem drugače pa je, če namesto vseh teh povedi, ki se skozi vso pesem razvijejo v mehko pornografijo, navržemo besedo »despacito«.

Latinskoameriška pesem Despacito, ki jo zadnje čase posluša ves svet, nekateri zato, ker jim je všeč, drugi zato, ker jo zaradi nenehnega predvajanja na radijskih postajah pač morajo, na spletu podira rekord za rekordom, skupaj z njo pa vznikajo nove in nove priredbe, ki despacitovsko vročico samo še stopnjujejo.

Prvi na spletu, prvi na svetu

Zadnji rekord, ki ga je dosegla pesem portoriškega glasbenika Luisa Fonsija in raperja Daddyja Yankeeja, je ta, da je video minuli konec tedna presegel tri milijarde ogledov na youtubu. Natančne številke nima smisla pisati, ker jih je vsak dan kakih 20 milijonov več; ko boste prebrali ta članek, bo ogledov verjetno že 3,1 milijarde. To je Fonsiju in Yankeeju uspelo v sedmih mesecih, kar je spet rekordno hitro. Prejšnja youtubovska prvaka Wiz Khalifa in Charlie Puth sta s pesmijo See You Again do treh milijard namreč prišla po dveh letih, toliko pa je tudi trajalo, da sta s prvega mesta najbolj predvajanih skladb na youtubu zbila Gangnam Style južnokorejskega pevca Psyja iz leta 2012. Dokler ni prišel Despacito, seveda.

Latinskoameriška uspešnica z odmerkom Severne Amerike, v kateri poleg Yankeeja sodeluje tudi Justin Bieber, je sredi preteklega tedna postala tudi največkrat predvajana pesem v zgodovini spletnega pretakanja, streaminga. Uporabniki tovrstnih spletnih platform, kot so apple music, spotify in deezer, so ga namreč poslušali več kot 4,6-milijardkrat, Fonsi pa je rekel sorry (oprosti) Bieberju, ki je bil s pesmijo Sorry prvi po številu pretokov do tedaj.

Despacito je po Macareni iz leta 1996 prva večinoma v španskem jeziku odpeta pesem, ki je dosegla prvo mesto lestvic v različnih državah po svetu vključno z Veliko Britanijo in ZDA. V Ameriki je na vrhu Billboardove lestvice Vročih sto že 13 zaporednih tednov, založba Universal music group pa si mane roke.