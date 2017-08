Tekmovalno igranje računalniških iger je v letu 2016 navrglo skoraj 450 milijonov evrov prihodkov, globalno ga spremlja čez 300 milijonov ljudi, leta 2022 pa bo že del azijskih iger. »Moramo se pogovoriti tudi o tem, ne moremo reči, da to ne spada na OI,« je v pogovoru za tiskovno agencijo AP dejal sopredsednik pariškega organizacijskega odbora OI Tony Estanguet in nadaljeval: »Mlade to zanima, torej se jim približajmo.«

»Mislim, da bo zanimivo o tem se pogovarjati z Mok in ešportno družino, da bi bolje razumeli, kako vse skupaj poteka in zakaj je to tako uspešno. Je nekaj časa za to, da se o tem pogovorimo, vključimo v to. Nočem že na začetku reči ne,« je še povedal Estanguet, nekdaj uspešen slalomist na divjih vodah.

Pariško organizacijo iger 2024 (in organizacijo Los Angelesa za igre 2028) mora Mok sicer še potrditi na septembrskem kongresu v Limi. Program za igre 2024 bo oblikovan leta 2019, odločitev, katere športe bodo dodali v program za OI 2024, pa bo znana po OI 2020 v Tokiu.