Nadaljujemo zgodbo o sporu med Namiznoteniškim klubom Krka ter njenim dolgoletnim trenerjem in igralcem Urošem Slatinškom, ki smo jo v Dnevniku objavili včeraj. Spomnimo, da je Uroš Slatinšek iz domnevno krivdnih razlogov – zavajajočega poročanja o opravljenem številu ur pristojnemu ministrstvu, ki mu je kot visoko izobraženemu slovenskemu trenerju tretji štiriletni mandat sofinanciralo plačo – izgubil službo. Marjan Hribar, predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije, član izvršnega odbora NTK Krka in oče klubskega igralca Petra Hribarja, zavrača nekatere ostre očitke Uroša Slatinška.

Nekdanji trener in igralec NTK Krka po odpovedi delovnega razmerja ni sedel križem rok, temveč je ustanovil Športno društvo SU Novo mesto. Novi klub je že član Namiznoteniške zveze Slovenije, za zdaj pa ima prostore v novem športnem centru Livada. Vanj je prestopilo veliko igralcev iz NTK Krka. Klub je kmalu po ustanovitvi obiskal najboljši slovenski namiznoteniški igralec Bojan Tokić.

»To se nam ne zdi nič nenavadnega, saj otroci po navadi sledijo trenerju. Poleg tega se je nekaj otrok odločilo za takšen korak, ker se je za to odločil njihov prijatelj. Kljub temu smo v klubu zadržali vse tvorce največjih uspehov, z izjemo bratov Omrzel. Prehod iz Krke v novi klub poteka po pravilniku Namiznoteniške zveze Slovenije in novega zakona o športu. Trenersko ekipo za naslednjo sezono imamo sestavljeno,« pravi predsednik NTK Krka Tomaž Kralj.

Krka obžaluje plačevanje igralnine prek kilometrine

Predsednik najuspešnejšega novomeškega športnega kluba ne zanika, da so igralnino za Uroša Slatinška, v višini 9000 evrov na leto, v dogovoru z njim več let nakazovali prek potnih stroškov, kar v klubu obžalujejo. Ne zanika niti dejstva, da so nekaj starih klubskih miz prodali članom kluba po ugodni ceni ter jih nadomestili z novimi. To, da je bil na plačilni listi kluba tudi Janez Pezelj, Hribarjev tesni sodelavec, nekdanji predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije ter član izvršnega odbora NTZS in NTK Krka, Kralj upraviči s tem, da si je kot izjemno inovativen funkcionar zaslužil vsak evro ter da so v klubu težko sledili vsem njegovim idejam. Pezelj je, po besedah Kralja, »v dveh letih odličnega dela prejel le 1500 evrov, bolj ali manj za povrnitev stroškov«.

Potem ko je Uroš Slatinšek izgubil službo v najuspešnejšem novomeškem športnem kolektivu, se je na njegovo stran postavil strokovni trenerski svet namiznoteniške zveze, ki je soglašal s prenosom programa in sofinanciranja MIZŠ od NTK Krka na novega izvajalca ŠD SU Novo mesto. Nekaj dni za tem je Marjan Hribar napisal pismo članom izvršnega odbora NTZS in pristojnemu ministrstvu, v katerem je poudaril, da je trenerski strokovni svet diskriminacijsko obravnaval problematiko ter prekoračil svoje pristojnosti in pooblastila.