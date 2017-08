»Gospodarstvo zagotovo lahko prenese zvišanje plač, saj je gospodarska rast izjemna. Zato upam, da se bo učinek zvišanja plač v javnem sektorju prelil tudi v zasebni sektor,« je po podpisu sporazuma dejal Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja, in s tem okrcal premajhno aktivnost sindikatov zasebnega sektorja pri plačni politiki.

Plače v številnih dejavnostih so namreč kljub ugodnim gospodarskim kazalnikom in čedalje višjim dobičkom podjetij nizke; v gradbeništvu znašajo v povprečju 840 evrov neto, v trgovini na drobno 834, v gostinstvu 762, v zasebnem varovanju celo le 702 evra. Povprečna neto plača v zasebnem sektorju je v zadnjem letu nominalno porasla za 2,3 odstotka, realno, ob upoštevanju inflacije, pa zgolj za 0,4 odstotka.

Sindikati tarnajo nad nerazumevanjem delodajalcev

Ladi Rožič, podpredsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in generalni sekretar Zveze sindikatov trgovine, pravi, da so razmere v gospodarstvu povsem drugačne kot v javnem sektorju. »Javni sektor ima zgolj enega delodajalca, mi v trgovini pa 15.000, pri čemer v številnih podjetjih nimajo niti sindikata.« Čeprav so v pogajanjih letos sicer dosegli nekajodstotno zvišanje plač, se to, kot opozarja Rožič, v denarnicah ne bo kaj prida poznalo, saj bo veliko delavcev še naprej pod minimalno plačo. Več upanja za izboljšanje razmer polaga v naraščajoče pomanjkanje delovne sile (samo v trgovini bi jih potrebovali med 4000 in 5000), saj v njih ljudje zaradi nizkih plač in vse daljšega delovnega časa nočejo več delati.

Še slabše so razmere v dejavnosti zasebnega varovanja, kjer nimajo niti kolektivne pogodbe. Po besedah Majde Marolt, predsednice Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami (SKVNS), se bodo pogajanja, s katerimi bi sploh lahko določili najnižje osnovne plače, začela konec meseca. Stavk v tej dejavnosti doslej še ni bilo, saj med zaposlenimi ni prave povezanosti, pa tudi zato, ker jih večina dojema zasebno varovanje le kot začasno zaposlitev.

Stavk skorajda ni tudi v gostinstvu. Po besedah Karmen Leban, generalne sekretarke Sindikata gostinstva in turizma Slovenije, so po petih letih lani vendarle začeli pogajanja o višjih plačah in novem plačnem modelu, ki pa so se končala neuspešno. Pogajanja bodo znova obnovili konec tega meseca.