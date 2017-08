Med lastniki štirinožcev je kar 80 odstotkov takšnih, ki pravijo, da so s svojim življenjem zelo zadovoljni ali zadovoljni, enako pa je reklo le 70 odstotkov anketiranih brez psa. Poleg tega tisti, ki imajo pasje spremljevalce, večinoma menijo, da kosmatinci zmanjšujejo stres, 28 odstotkov pa jih meni celo, da pozitivno vplivajo na njihovo psihično in fizično zdravje. Ko gre za kariero, je z njo zadovoljnih 63 odstotkov ljubiteljev psov in le 44 odstotkov tistih, ki psa nimajo. Slednji tudi bistveno več gledajo televizijo, in sicer 14 urna mesec več, po drugi strani pa manj hodijo na družabne dogodke.