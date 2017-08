Hrenove korne knjige hranijo v zbirki rokopisov redkih in starih tiskov v NUK in so pri nas najpomembnejši ohranjeni glasbeni rokopisi s konca 16. in začetka 17. stoletja. Muzikolog dr. Klemen Grabnar iz Muzikološkega inštituta ZRC SAZU pravi, da so zelo dobro ohranjene. Kar četrtino skladb najdemo samo v tej zbirki in so reprezentativen izbor raznolikega liturgičnega repertoarja, ki je bil takrat priljubljen v notranji Avstriji. V šestih knjigah so skladbe italijanskih in franko-flamskih skladateljev, denimo Orlanda di Lassa, Philippeja de Monteja in Giovannija Pierluigija da Palestrine; služile so v liturgične namene.

Knjige prišle kot dar

»Gre za nekakšen panevropski repertoar,« meni Grabnar. To je bila takrat tudi edina glasba, ki so jo javno izvajali, danes pa velja za pozabljeno. Menda so na prelomu v 20. stoletje eno od maš iz kornih knjig izvedli v ljubljanski stolnici, v osemdesetih letih 20. stoletja pa je že nastal posnetek Misse Osculetur me Orlanda di Lassa. Glasovni zvezki iz istega obdobja, v katere se Grabnar poglablja zdaj in jih tudi hranijo v NUK, so ohranjeni v nepopolni obliki.

Korne knjige so v last ljubljanskega škofa Tomaža Hrena prišle kot darilo sina enega od zapisovalcev knjig v graški delavnici, kjer so jih očitno pisali pod vodstvom graškega dvornega basista Georga Kugelmanna. To je razvidno iz posvetila v eni od knjig iz leta 1616, ugotavlja muzikolog Grabnar, ki je iz teh rokopisov doktoriral. »V zbirki sem našel tudi zapise, recimo kratke responzorije oziroma večglasne koralne napeve, ki bi jih lahko dopisali kje drugje kot v Gradcu, morda celo pri nas v takratni sostolnici v Gornjem Gradu.« Gre sicer za velike kodekse, knjige, iz katerih so pevci in inštrumentalisti hkrati brali in izvajali glasbo.

To zgodnje obdobje je dobro raziskano, pravi raziskovalec, iz drugih obdobij pa se vsake toliko v arhivih odkrije kaj na novo. Recimo srednjeveški koralni kodeksi v kakšni evropski knjižnici, ko s provenienco ugotovijo, da so izšli iz našega prostora. »Kakšnega neodkritega Mozarta pa najverjetneje ni, čeprav se v arhivih nedvomno najdejo zanimivi skladatelji.«