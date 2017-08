»Ogrinjala so v bistvu Ikeine preproge,« je povedala kostumografinja priljubljene serije, Michele Clapton, ko se je z obiskovalci Getty muzeja v Los Angelesu, Kaliforniji, pogovarjala o kostumih vojakov Nočne straže (Night's watch), ki zahodno celino branijo pred stvarmi s severa.

V procesu izdelave gre kostum čez roke kakšnih 80 ali 100 ljudi, preden ga lahko igralci oblečejo. Lahko bi si mislili, da kostumografi vse dodatke izdelajo ročno, a tudi njim kdaj pa kdaj na pomoč priskoči Ikea.

Preproge postrižejo, pobarvajo, obrijejo in tako naredijo, da so na igralcu videti ponošeno, kot da bi bila to prava srednjeveška ogrinjala. »Želim, da občinstvo skoraj vonja kostume, ki so povoskani in zamrznjeni, tako da čimbolj spadajo v pokrajino, kjer se serija odvija,« pravi Michele.