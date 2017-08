Iz policijskih dokumentov je razvidno, da je eden od prostovoljnih gasilcev podtaknil požar, potem pa so čakali, da bo nekdo poklical na pomoč. Včasih je neobstoječ požar prijavil kakšen družinski član ali prijatelj. Na Siciliji, še posebej v okolici Raguse, so v zadnjih tednih divjali številni požari. Zaradi neobičajno visokega števila intervencij tamkajšnjih gasilcev (in zlasti dotične skupine) so oblasti sprožile preiskavo.

Skupini prostovoljnih gasilcev očitajo tudi, da so lažno obveščali o požarih. Gasilci so za posredovanje ob požarih prejeli deset evrov na uro. Osumljeni so podtikanja požarov in hude prevare na račun italijanske države.

V Italiji so sicer za podtikanje požarov predvidene stroge kazni od štiri do deset let zapora. Kljub temu, še posebej na jugu Italije, zabeležijo številne tovrstne primere. Na jugu Italije na ta način po ocenah strokovnjakov pogosto želijo izsiliti državno pogozdovanje pogorišč, za katerega zaposlijo brezposelne iz regije. V nekaterih delih južne Italije je brezposelnost več kot 25-odstotna.