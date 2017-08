Urbano dejanje je sedemdnevni festival urbanih vsebin, ki nudi subkulturnim skupinam širšo platformo za predstavljanje dejavnosti. Dnevi se delijo po tematikah in žanrih, piše na festivalski spletni strani.

Dnevni program Urbanega dejanja bo vsak dan potekal od 16. do 20. ure. Med drugim bodo organizirali sejem mladih ustvarjalcev, bolšjak, delavnice grafitarstva in gverilsko kvačkanje. Za pridih urbanosti bodo poskrbele tudi delavnice didžejanja, rolkanja in breakdancea ter predstavitve oldtimerjev, tattooatorjev in brivcev.

Večerni del festivala, ki se bo začel ob 20. uri, bodo zaznamovali koncerti. Nocoj bodo na oder na Kongresnem trgu stopili Ecliptic in Kukushai, do nedelje pa bodo na festivalu med drugimi nastopili Bad Copy, Zmelkoow, Čedahuči in Severa Gjurin, Zlatko, Koala Voice, Eni od sedmih milijard ter Space Orchestra. Festival bo v nedeljo sklenil Uroš Perić z Bluenote Quartetom & The Pearlettes.

Za koncerte je predvidena simbolična vstopnina, nekatere dneve pa se bo dogajanje s Kongresnega trga preselilo v Klub K4, kjer bodo za zabavo pozno v noč poskrbeli DJ-ji.