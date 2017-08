Toda na ministrstvu za javno upravo, ki omenjeno gradbeno zemljišče upravlja, so pojasnili, da so zgolj naročili izvedbo čiščenja podrasti, odstranitev manjših dreves in tistih dreves, ki lahko poškodujejo urejene površine ob gradbeni jami. Ta dela opravlja družba Tisa. »Začasna ureditev zemljišča in s tem povezan umik gradbene ograje se trenutno ne načrtujeta,« so nam pojasnili.

Na ministrstvu so še dodali, da bo po koncu čiščenja podrasti in dreves družba Leks opravila deratizacijo na tem območju. Ravno podgane, ki so se menda zaredile v gošči opuščene gradbene jame, so bile po naših informacijah povod, da so prebivalci v okolici ministrstvo zaprosili za čiščenje jame.

Čiščenje in deratizacija bosta po ocenah ministrstva stala 24.000 evrov. Poudarili pa so, da bo končna vrednost odvisna od dejansko opravljenih del. »Tudi v nadaljevanju ministrstvo načrtuje letno urejanje in deratizacijo gradbene jame. Spomnimo, država je na tem zemljišču v devetdesetih letih načrtovala gradnjo stavbe za ministrstvo za notranje zadeve, a si je vmes premislila in spremenila načrte. Razen postavitve gradbene ograje okrog zemljišča država na njem doslej ni opravila večjih posegov.