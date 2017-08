Rotarju naj bi v soboto zjutraj v njegovi zaporniški celici postalo slabo, zaradi česar je padel in si pri tem poškodoval glavo. Na pomoč so mu najprej priskočili sojetniki v celici, ki so takoj skušali ustaviti krvavitev, potem pa tudi pazniki, ki so ga do prihoda nujne medicinske pomoči uspeli ohraniti pri življenju, a je nato umrl na poti do bolnišnice.

Že nekaj časa naj bi Rotar imel zdravstvene težave. Prijeli pa so ga potem, ko so v vili v kraju Diklo pri Zadru, ki jo je nekoč uporabljal, našli »tovarno« za izdelavo ponarejenega denarja in dokumentov. Rotar je trdil, da gre za opremo, s katero je opravljal grafične storitve.