Komunalno podjetje Nigrad, ki je imelo lani debel milijon izgube, tone vse globlje zaradi protipravnih potez njene večinske lastnice, Mestne občine Maribor. Izkazalo se je namreč, da je nadzorni svet julija na položaj vršilca dolžnosti direktorja nezakonito imenoval Matjaža Krevlja, do tedaj zaposlenega v kabinetu župana Andreja Fištravca. Firma v večinski občinski lasti je zato že drugi teden brez zakonitega zastopnika. Na vrhuncu gradbene sezone v Nigradu ni nikogar, ki bi lahko podpisal pogodbe in račune.

Zaplet v vrhu Nigrada je razkril, da je podpredsednik Igor Muhič zavajal javnost z lažno navedbo, ko je zagovarjal zakonitost Krevljevega imenovanja. Naj spomnimo: Nigradov nadzorni svet je 20. julija imenoval novega vršilca dolžnosti, čeprav sta bila pri tej točki dnevnega reda na seji navzoča samo oba občinska predstavnika, Igor Muhič in Mitja Hasaj. Posledično je bil šestčlanski svet nesklepčen, prisotni bi morali biti vsaj trije nadzorniki.

»Izpolnjeni so vsi procesni pogoji za vpis Matjaža Krevlja v sodni register kot vršilca dolžnosti direktorja Nigrada,« je po seji sporočil Muhič. »Postopek vpisa v sodni register se je danes tudi že opravil. S tem je nadzorni svet zagotovil, da ima podjetje zakonitega zastopnika.«

V nadzornem svetu se nadaljujejo odstopi

Vendar je v sodnem registru kot pooblaščena oseba še zmeraj naveden prejšnji v. d. direktorja Marko Plečko, ki mu je mandat potekel 23. julija. Okrožno sodišče v Maribor namreč – zaradi protipravnega sklepa nadzornega sveta – ni vpisalo Krevlja v sodni register. Krevelj v Nigradu ni bil zaposlen niti en dan, saj je dobil v podpis zgolj pogodbo o poslovodenju, ne pa tudi pogodbe o zaposlitvi. Ker so mu sočasno na občini odpovedali delovno razmerje, je po poročanju Večera od 23. julija dejansko brezposeln.

Delavci, ki so v preteklih tednih že dvakrat protestirali pred sedežem občine, so včeraj zjutraj sklicali zbor. Na njem so postavili ultimat. Podjetje mora najkasneje v ponedeljek dobiti zakonitega direktorja. Če občini tega ne bo uspelo udejanjiti, bodo razglasili stavko in šli znova protestirat pred sedež mestne uprave, so sklenili zaposleni.

Predsednica sveta delavcev in članica nadzornega sveta Vlasta Pavlič Gosak je pričakovala, da bo Muhič nemudoma sklical sejo, na kateri bi imenovali začasnega zakonitega zastopnika podjetja. Vendar je Muhič to preprečil tako, da je odstopil s položaja.