Politiki si zaslužijo 365 dni dopusta

Zdaj imamo mir. Politiki so odšli na dopust. Televizije prav tako. Pa je to samoumevno? Je res vsem popolnoma logično, da tisti, ki vodijo in upravljajo to državo, zgasnejo s scene za mesec dni? Seveda potrebujejo dopust. Eni res zato, ker delajo noč in dan, drugi zato, da jim ni treba odgovarjati na vprašanja, ki se začenjajo z zakaj in kdaj boste odstopili. Ampak če država en mesec miruje, en mesec v mrtvem teku hiti naprej, torej se ne sesuje, je še bolj logično vprašanje: zakaj pa ne bi politikov poslali na dopust za 365 dni na leto?