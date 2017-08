Simoni Veil, veliki borki za človekove pravice in zagovornici evropskih vrednot, ki je kot francoska zdravstvena ministrica uzakonila pravico do splava, so ob njeni smrti konec junija spoštovanje izrekali tako v Franciji kot po vsej Evropi. V znamenje hvaležnosti francoskega ljudstva ji je predsednik Emmanuel Macron namenil mesto v pariškem Panteonu, kjer je pokopanih 76 najbolj zaslužnih Francozov, med njimi so bile doslej zgolj štiri ženske.

Zupančič: Zaradi travme postala mati vseh splavov Drugačen pogled na Simone Veil je izrazil uslužbenec ministrstva za pravosodje in nekdanji sodnik na evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) Boštjan M. Zupančič. »Simone Veil je bila travmatizirana ženska, preživela je koncentracijska taborišča. Nihče ne govori o tem, kako so te travme vplivala ne to, da je postala 'mati vseh splavov',« je na dan njene smrti zapisal na družabnem omrežju facebook. Svoje razmišljanje v angleščini je sklenil s trditvijo, da je Simone Veil »največja morilka vseh časov«. Že v komentarjih pod to objavo so nekateri – med drugim profesor filozofije Friderik Klampfer ter veleposlanica pri Svetu Evrope Eva Tomič – opozorili, da so Zupančičeve navedbe netočne oziroma