Javni sektor med etatizacijo in privatizacijo

Razprava o organizaciji ožje in širše definirane države je v Sloveniji prisotna že vse od osamosvojitve. Nikoli ni prišlo do jasne razmejitve, kaj naj bi bile razlike med ožje definirano državo kot oblastnim aparatom, ki izvaja temeljne funkcije države, kot so varnost, red, javne finance in mednarodni odnosi, ter med širše definirano državo, ki naj učinkovito zagotavlja javne storitve, kot so zdravje, varno staranje, izobraževanje in socialna varnost.