Dejstvo, da je na trgih pomen človeškega dejavnika vse manjši, je seveda tudi resnica. Vedno več sredstev, investiranih na borze, pride preko indeksnih skladov, ti pa so večinoma bolj pasivni kot vzajemni skladi. To se delno odraža tudi v indeksu nihajnosti VIX, ki dosega nove najnižje ravni. Pred tem je bil pod vrednostjo 10 samo dvakrat, in sicer v letih 1993 in 1994 ter leta 2007. Občutnejše korekcije prav tako nismo bili deležni že kar nekaj časa. Pravzaprav je trenutna rast trgov v ZDA brez 5-odstotne korekcije nekaj, česar na trgih nismo videli že 20 let. Poletno mrtvilo trenutno nekoliko »motijo« le rezultati za drugo četrtletje. V ZDA je do zdaj rezultate objavila dobra polovica podjetij. Kar 70 odstotkov podjetij je preseglo pričakovanja analitikov. Odločujoč pa je ta teden, saj bo rezultate objavilo kar 126 podjetij, med njimi pa je tudi nekaj zelo pomembnih. Smo v odločilnem tednu, ko bodo vlagatelji ocenili, ali so rezultati zadovoljivi ali bi bilo treba s trgov pobrati nekaj dobička. Tudi v Evropi so rezultati podjetij spodbudni, slika pa je bolj razpršena. Znotraj posameznih industrij najdemo boljša in slabša podjetja. Razlike med dobrimi in slabimi pa so precej večje kot v ZDA.

Če se bo bikovski trend nadaljeval še slabi dve leti, bo to najdaljši bikovski trend v zgodovini delniških trgov (tu seveda govorimo o ameriškem trgu kapitala). Rekordno je bilo obdobje od leta 1990 do leta 2000, ko so delniški trgi pridobili čez 400 odstotkov. Trenutno so od dna oddaljeni približno 240 odstotkov, bikovski trend pa traja že dobrih 8 let. Sedanji položaj ni nekaj, kar se še ni zgodilo, vendar smo temu vsak dan bližje. Kar pomeni, da se približujemo ali pa smo že zelo blizu naslednjemu obdobju, ko bo na ameriških delniških trgih precej težje zaslužiti. Vemo pa, kaj nekoliko bolj negativen sentiment v ZDA pomeni za preostale delniške trge. Vseeno je do naslednje faze lahko še kar nekaj časa. Zadeve je treba spremljati in pravilno oceniti položaj.