Mestna občina Ljubljana z javnim razpisom išče novega najemnika za poslovni prostor v središču krajinskega parka Zajčja dobrava. Omenjeni lokal je že dalj časa zaprt, na občinskem oddelku za ravnanje z nepremičninami pa si želijo, da bi našli najemnika z vsebinsko zanimivo ponudbo.

Prejšnji najemnik še ni odplačal dolga

Občina je prejšnjemu najemniku, družbi Zajčja, najemno pogodbo odpovedala konec marca 2015, nepremičnino pa je nato v svojo posest ponovno dobila marca prihodnje leto. Od prejšnjega najemnika so se po podatkih oddelka za ravnanje z nepremičninami poslovili zaradi neplačevanja najemnine, kar je »sovpadalo tudi z nerednim obratovanjem lokala«, so dodali. V trenutku odpovedi pogodbe je družba Zajčja občini dolgovala 25.400 evrov. V vmesnem času je dolg narasel, in sicer na 36.500 evrov, občina pa dolg poskuša izterjati z izvršilnimi postopki.

Izhodiščna najnižja najemnina, ki jo občina pričakuje od morebitnega novega najemnika, je 1460 evrov na mesec. To je nekoliko manj, kot je denimo marca 2016 znašala zadnja najemnina prejšnjega najemnika. Na oddelku za ravnanje z nepremičninami so povedali, da so prejšnjemu najemniku marca lani zaračunali 2000 evrov najemnine. Nižja najemnina ni nepričakovana, če upoštevamo dejstvo, da je oddelek za ravnanje z nepremičninami poskušal najemnika najti že na dveh razpisih (junija in septembra lani), vendar prijav ni bilo. Ali bo tokrat zanimanje kaj večje, na občini niso mogli napovedati.