Strinjam se z Markovo primerjavo. Že na izvidnici sva spoznala, da v tej steni ni lahko preplezljive smeri, in to se je potrdilo tudi junija, ko smo se odločili, da poskusimo v po našem mnenju najatraktivnejši liniji.

Zdi se mi, da nihče od nas ne hodi več na odprave z željo po plezalskih presežkih. To se morda potrjuje s tem, da se odločamo za manj znane cilje, ki ne zagotavljajo odmevnosti že pred odhodom. Prednost pred prepoznavnostjo oziroma razvpitostjo cilja dajemo avanturi, ki omogoča sproščen in spontan pristop.

S poljskimi plezalci nam ni uspelo vzpostaviti neposrednega stika, verjetno se nismo dovolj potrudili. Smo pa imeli informacijo, kje so plezali.

Ocene v alpinizmu niso absolutno dejstvo, ampak so to, kar pomeni izraz – ocene. Naša smer leži na težko dostopnem terenu, z zahtevnim pristopom in sestopom, plezanje pa je tehnično zahtevno. Težavnost smeri je v takšnih stenah seveda močno odvisna od razmer, ki se lahko med različnimi sezonami in različnimi letnimi časi močno razlikujejo. Zato je verjetnejše, da bodo morebitni ponavljavci smer izkusili drugače, kot smo jo mi. Osebno mi je bolj kot ocena smeri pomembna njena linija. Ta je v primerjavi z oceno absolutna.

Slovenski bralci bodo razumeli, če razložim takole: v rokah nismo držali najboljših kart (vremena, počutja, razmer…), pa smo vseeno napovedali valat in uspeli. Lahko bi igrali previdno in za smer vzpona izbrali kakšno linijo, ki bi ponujala večjo verjetnost za uspeh, vendar nam to ne bi prineslo iskrenega zadovoljstva. Zato smo se, čeprav z manjšimi možnostmi za uspeh, odločili, da poskusimo v najbolj impresivni liniji.

Med plezanjem v takšni steni se brez dvoma sprehodiš čez široko paleto čustev, tudi uživaš lahko. Za spust smo se odločili, ker je bila ta možnost najhitrejša in po naši oceni najvarnejša. Ardžuna je strm in kompleksen hrib z vseh smeri in sestop po drugi smeri bi močno podaljšal turo, tega pa si v danih vremenskih razmerah nismo mogli privoščiti.

Strinjam se z Aleševo oceno. Menim, da te mora biti pred večjimi vzponi vsekakor malo strah, saj strah zviša raven koncentracije, ki je pri takšnih vzponih izredno pomembna. V tem smislu me je bilo vsekakor strah. Ni pa bilo strahu pred neuspehom in nedoseženim vrhom. S tem sem razčistil na odpravi leta 2015.

Res smo se dobro ujeli, kar pomeni, da ni potrebe po predhodnem dogovarjanju, kdo bo kje in kaj plezal kot prvi in kdo kot drugi. Vodi tisti, ki se v tistem trenutku in v tistem terenu najbolje počuti.

Veliko več mi pomeni iskrena čestitka stanovskega kolega kot medijsko spromovirano priznanje. Ko spoznaš zakulisje zlatih cepinov, se z njimi pač ne moreš več trkati po prsih.

Čero Kištvar je bil s svojo vzhodno steno kompleksnejši plezalski izziv, saj sama linija smeri ni bila tako jasna, kot je bila na Ardžuni. Prehodi so se na Čero Kištvarju odpirali med plezanjem, medtem ko je že pogled s sosednjega hriba linijo v zahodni steni Ardžune povezal v celoto. Na Ardžuni je večji izziv od Čero Kištvarja pomenilo vreme, ki nas je prisililo, da dobesedno do ure natančno izkoristimo namenjen čas.

Seveda bi lahko temu rekli tudi sreča. Srečo imamo vsi, kako jo izkoristimo, pa je drugo vprašanje. Ko se je nasmehnila nam, smo bili pripravljeni in še vedno dovolj motivirani, da smo ji lahko vrnili nasmeh.

Meni je v veselje deliti odpravarsko navdušenje z vodilnim predstavnikom modernega alpinizma na sploh. Mislim, da se naši značaji odlično dopolnjujejo in niso konfliktni, zato smo se imeli fino.

Mislim, da je s tremi odpravami mislil le za območje, ki nam ga je uspelo videti med lansko izvidnico. V Kištvarski Himalaji je plezalsko zanimivih ciljev ogromno. Po navadi se res že na zadnji odpravi dogovarjamo o novih ciljih. Ideje tudi tokrat so, konkretnih ciljev pa z moje strani še ne. Po takšni odpravi prija malo zadihati in spustiti možgane, kar se plezalskih ciljev tiče, na pašo.