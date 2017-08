Ko Slovenci poleti vandramo po Jadranu, v tamkajšnjih konobah najraje naročimo kakšno morsko jed, še zlasti so priljubljene ribe, školjke in hobotnice, pečene pod črepnjo oziroma »izpod peke«. Manj pa so nam znane tamkajšnje tradicionalne jedi, ki resda niso vedno morske narave, za kar so nemara nekoliko krivi tudi gostinci, saj so svoje jedilnike sčasoma povsem prilagodili okusu in željam ljudskih množic. Ena takšnih zanimivih jedi, ki jih je mogoče naročiti izključno v Dalmaciji, pod tem imenom izključno v okolici Dubrovnika, so šporki makaruli. Dobesedni prevod bi se lahko glasil umazani makaroni, gre pa za zelo staro jed iz testenin in mesne omake, ki jo je dubrovniško plemstvo vselej uživalo za praznik sv. Vlaha. Ime šporki makaruli menda izhaja iz načina postrežbe. Prvi gostje so dobili največ omake, tisti, ki so prišli zadnji, pa so lahko testenine, ki jih je bilo dovolj, samo še pomazali po omaki oziroma jih z njo malo »umazali«. Jed je osnova dubrovniške pustne in praznične kulinarike, ne more pa skriti podobnosti z italijanskim mesnim ragujem s testeninami, iz katerega najverjetneje tudi izvira.

Šporki makaruli Za štiri osebe potrebujemo: 1 kg notranjega junčjega stegna, 2 dl primorskega rdečega vina in malo kisa za marinado, 1 kg čebule, 2 žlici oljčnega olja, 2 stroka česna, 2 žlici moke, 1 žličko sladkorja, 1 žlico mlete rdeče paprike, 200 g paradižnikovega pireja oziroma salse, 2 suhi slivi, 2 dl primorskega rdečega vina, morsko sol in sveže zmlet poper po okusu, ščepec cimeta, šopek svežega peteršilja, 250 g domačih testenin (fuži, peresniki, rezanci, njoki, makaroni…). Meso operemo in položimo v veliko skledo, v kateri smo zmešali marinado iz vina, kisa in malo vode. Čebulo drobno narežemo in počasi opražimo na oljčnem olju (izvirni recept poleg tega dovoljuje tudi svinjsko mast), da začne dobivati lepo zlato barvo. Pred pripravo meso osušimo s papirnatimi brisačami, narežemo na majhne kocke in posujemo z moko. Ko je čebula že popražena, ji dodamo sesekljan česen in meso ter mešamo nekaj minut, da se vse lepo razporedi in poveže ter se meso obarva. Takrat dodamo vino in pustimo, da malo povre. Nato dodamo papriko, paradižnik, sladkor, sol in slive. Če je treba, dodamo le še malo vode, nato ogenj znižamo na minimum in počasi kuhamo najmanj poltretjo uro, še bolje dalj. Povsem na koncu dodamo cimet, sveže narezan peteršilj in poper po okusu. Nazadnje skuhamo testenine. Dalmatinci pripravijo izvrstne domače testenine makarule v obliki votlih cevk, ki jih pripravijo tako, da testo za jajčne testenine na tenko ovijejo okoli paličice, kakršne uporabljamo denimo za ražnjiče, paličico izvlečejo in makarul posušijo. Če se nam jih ne da pripraviti doma, lahko uporabimo že pripravljene testenine, denimo nam najbližje istrske fuže, povsem dobro pa se bodo odrezali tudi navadni peresniki, svedri, makaroni, njoki… Preden jed postrežemo, testenine prelijemo z omako, pomešamo in posujemo z nastrganim parmezanom in počakamo kakšno minuto, da se okusi povežejo. Postrežemo skupaj z zeleno ali mešano solato z olivami ter seveda z rdečim dalmatinskim vinom, odličen je pelješki plavac. Tudi na naših tleh, natančneje na Koroškem, poznamo jed, ki je tako po imenu kot pomenu zelo podobna šporkim makarulom. Fujnudeljni, ki prav tako pomenijo »umazane testenine«, so daljši svaljki iz krompirjevega testa, ki jih lahko »umažemo« tako, da jih preprosto na hitro popražimo na ocvirkih ali drobtinah z maslom, lahko pa jih seveda zabelimo s poljubno omako. Le da so fujnudeljni prej srednjeevropskega kot italijanskega izvora…