Črepinje bolivarske revolucije

Venezuela ima dva obraza. Hektičnega, ki ga v splošni latinskoameriški bolezni smrtno nevarnega mestnega sobivanja revščine in bogastva najbolj pooseblja Caracas, in tistega zdravega, ki ga naključnež sreča v razvejanih rokavih delte Orinoka, med razpršenimi naselbinami domorodcev. Bolivarska revolucija, kot si jo je zamislil Hugo Chavez, je v osnovi postavila napačno diagnozo, namreč da družba boleha tam, kjer je (bil) organizem le podhranjen. In ga začela pitati s škodljivimi (ideološkimi) zdravili, začasno skritimi v obilju hitre prehrane, ki so jo omogočali naftni dolarji.