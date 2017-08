V ZDA se je začela nova sezona objav četrtletnih poslovnih rezultatov. V splošnem so rezultati presegli pričakovanja analitikov, kar je ameriški delniški indeks S&P 500 pognalo na nove rekordne vrednosti v dolarjih. Veselijo predvsem dobri rezultati proizvodnih družb, denimo Caterpillar in General Motors, ki kažejo na rast povpraševanja v industriji. Na povečano zaupanje potrošnikov pa kažejo na primer dobri rezultati družb, kot so McDonald's in Coca Cola. Kljub temu so razočarala tehnološka podjetja, pri čemer sta pretekli teden bila v ospredju Alphabet (Google) in Amazon. Kot zanimivost, tečaj delnice Amazona je sicer pred objavo rezultatov zrasel na rekordno vrednost, kar je največjega lastnika spletnega trgovca in tudi direktorja družbe Jeffa Bezosa za nekaj ur povzdignilo v najbogatejšega Zemljana, in sicer do objave rezultatov za drugo letošnje četrtletje, s katerimi je razočaral vlagatelje. Širitev na številne druge trge ter povečevanje novih prodajnih kategorij sta namreč povezana z rastočimi kapitalskimi izdatki in naraščajočimi stroški, ki so negativno presenetili vlagatelje. Alphabet po drugi strani ni razočaral s slabim poslovanjem, temveč je nižji dobiček posledica predvsem 2,4-milijardne kazni evropske komisije.

Dodaten pozitiven vpliv na tečaje ameriških delnic je imela odločitev ameriške centralne banke (Fed), da trenutno še ne bo dvignila obrestne mere oziroma še ne bo začela nadaljnjih ukrepov zmanjševanja likvidnosti. Posledično je upadla tudi vrednost dolarja v primerjavi s preostalimi pomembnejšimi valutami, kar je eden glavnih razlogov za negativno evrsko donosnost svetovnih delnic – na primer v primerjavi z evrom je vrednost dolarja na najnižji točki od decembra 2014. Potem ko je Fed od decembra lani že trikrat zvišal ključno obrestno mero, se kljub solidnim makroekonomskim podatkom zdaj za ta korak ni odločil, predvsem na račun še vedno relativno nizke stopnje inflacije. Kljub sicer solidnemu tednu v ZDA so delniški tečaji ameriških delnic tudi v dolarjih proti koncu preteklega tedna rahlo upadli z rekordnih nivojev, in sicer predvsem zaradi nekoliko nižje gospodarske rast ZDA od pričakovanj ter slabših rezultatov tehnoloških družb.

Tudi v Evropi so gospodarski podatki dobri. Mera ekonomskega zaupanja, ki jo izračunava evropska komisija, je bila prejšnji teden na najvišji točki od začetka krize leta 2007. Poleg ugodnih makroekonomskih podatkov večjih držav članic je k temu pripomoglo tudi zmanjšanje političnega tveganja zaradi poraza populističnih strank v pomembnejših evropskih državah in splošna gospodarska klima v svetu, predvsem v ZDA. V Nemčiji je podjetniško zaupanje zraslo na rekordno visoko raven, potem ko je največje evropsko gospodarstvo v prvem četrtletju zraslo za največ v zadnjem letu, zaradi česar je Mednarodni denarni sklad tudi dvignil pričakovanja glede nemškega gospodarstva v letu 2018.

Cena nafte se je prvič od maja letos povzpela nad 49 dolarjev. Zadnji podatki o znatnem zmanjšanju zalog v ZDA v povezavi z obljubami Savdske Arabije, da bo črpanje nafte še dodatno znižala, so očitno prepričali vlagatelje, da bo ponudba nafte dovolj upadla, da bo ob krepitvi povpraševanja vodila v nadaljnje, ne zgolj sezonsko nižanje zgodovinsko visokih zalog nafte v ZDA.