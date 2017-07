Nokia je nekoč prevladovala na trgu mobilnih telefonov, vse dokler ni tega primata prekinil Steve Jobs s svojim iphonom. Finsko podjetje takrat preprosto ni zmoglo dohajati razvoja, ki je prinesel prve pametne telefone. Nekaj let kasneje je podjetje mobilni oddelek prodalo Microsoftu, po poraznem poslovanju z novim lastnikom pa so pravice znamke konec lanskega leta ponovno prišle v finske roke, in sicer v zagonsko podjetje HMD Globall. Ti zdaj stavijo na ugodne (njihov najdražji model nokia 6 stane okrog 200 evrov) in trpežne telefone. Vendar so nase kakopak opozorili z nostalgično preobrazbo legendarne nokie 3310.

V času velikih zaslonov na dotik se nokia 3310 zdi kot nekakšna šala. Tudi ponujajo jo po ceni, iz katere je razvidno, da najbrž pričakujejo, da jo bo marsikdo odštel zgolj zaradi zabave – da prijateljem pokaže, kaj ima. Vendar ko smo se malce bolj zamislili, smo ugotovili, da takih »dinozavrov«, ki še uporabljajo telefon brez predznaka »pameten«, ni tako malo. Celo med mladimi. »Poglej, kaj sem kupil,« se je ponosno oglasil bežni znanec. Na vprašanje, »pa kaj boš sploh lahko počel s takim telefonom, saj danes vse temelji na povezavi s spletom«, mi je suvereno zabrusil: »Jaz živim življenje in ne buljim nenehno v zaslon.«

Če ste bili torej navdušeni nad prvim modelom 3310 oziroma če samo malce sanjarite o tistih preprostejših časih, sklepamo, da vas bo prerojeni model navdušil. Telefon namreč osnovno funkcijo – omogočanje pogovorov – opravlja odlično. Baterija, če se telefona res skoraj ne dotikate, zdrži kar en mesec.

Vendar če ste privrženec aktualnih telefonov, potem ta nokia ne bo zadovoljila vaših potreb. Ne povezuje se s spletom prek povezave wifi, delo z njo je počasno in nerodno, brskanje po spletu okorno, kamera je bolj za vzorec… Dobite pa kopico starih iger v spletni trgovini. Da, tudi znamenito kačo.