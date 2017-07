Največja novost je, da so drugo ligo razširili z deset klubov na 16. To pomeni, da bo tekmovanje začelo kar osem novincev, ki so bili najboljši v štirih tretjih ligah. Obeta se zelo zanimivo in tudi kakovostno tekmovanje, saj so se številne ekipe zelo okrepile.

Velik napredek k popularizaciji tekmovanja je narejen s tem, da bodo kar 20 tekem prenašali v neposrednih televizijskih prenosih. Že začetek bo spektakularen, ko se bosta v petek ob 20. uri na uvodni tekmi nove sezone pred televizijskimi kamerami v Lendavi pomerila ambiciozni novinec Nafta in dolgoletni drugoligaš Dob.

Do začetka tekmovanja bomo predstavili vseh 16 drugoligašev. Danes predstavljamo pet ekip iz Ljubljane in bližnje okolice. Potem ko Ljubljana dolga leta ni imela drugoligaša, bo imela v sezoni 2016/2017 kar dva. Tako se obeta atraktiven mestni derbi, ki bo imel še dodaten naboj, saj oba kluba domujeta v Šiški, Bravo na stadionu v Spodnji Šiški, Ilirija pa v Zgornji Šiški. Za nameček je v obeh klubih kar nekaj fantov, ki so doma prav iz Šiške, zato bo lokalni prestiž še večji. Že lani v treti ligi je bilo veliko gledalcev.

Ilirija: tri okrepitve iz mestnega tekmeca Brava

Klub z izjemno bogato tradicijo je postal drugoligaš, potem ko je bil lani podprvak skupine center v tretji ligi. V Šiški so se projekta lotili izjemno ambiciozno. Podpredsednik kluba je Ivan Simič, nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije in prvi dacar v državi. Proračun za člansko ekipo je 160.000 evrov, čeprav nimajo nobenega igralca s profesionalno pogodbo. Obnovili so igralno površino na stadionu, ki ga sicer delijo s tekmovalci v spidveju, zato so z izjemno ene pripravljalne tekme vse igrali v gosteh. V strokovnem štabu so kar štirje trenerji Stanko Božičevič (dolgoletni pomočnik Bojana Prašnikarja), Žiga Starič, Boštjan Kreft in Elvir Alibabić (trener vratarjev). Okrepili so se s številnimi mladimi in ambicioznimi igralci, kar trije (Corn, Fortin, Marinović) so iz mestnega tekmeca Brava. V klubu zatrjujejo, da so vsi prišli na lastno željo. Radi se pohvalijo, da so tudi redni plačniki.

»Osnovni cilj je obstanek v ligi in postati stabilen drugoligaš. Druga liga naj bi bila razvojna za mlade, a imeli bomo tudi nekaj izkušenih igralcev, da bomo konkurenčni. Z napredovanjem v drugo ligo se je dvignila kakovost treningov, saj fantje razmišljajo le o nogometu, medtem ko je lani marsikdo še hodil v redno službo. Delo je letos veliko bolj intenzivno. Glede na zasedbo pričakujem, da bomo zelo konkurenčni,« pravi Žiga Starič, ki je lani v vlogi glavnega trenerja ekipo pripeljal v drugo ligo. Med pripravljalnimi tekmami je bila najbolj atraktivna s Palermom (poraz 0:5), ki kje bil še lani italijanski prvoligaš.

Prišli: Corn, Marinović, Fortin (vsi Bravo), Potočnik (Koper), Barukčič (Krka), Cvjetičanin, Horvat (oba Domžale), Tiganj (Koper), Božič (Italija, nižje lige).

Odšel: Anželj (Avstrija, nižja liga).

Bravo: mlada ekipa, potem ko sta odšla najboljša strelca

Bravo iz Ljubljane je napredoval med drugoligaše kot prvak skupine center v tretji ligi. Med vsemi klubi je prvi začel priprave in jih del opravil v Kranjski Gori. Klub, na čelu katerega je predsednik Darko Klarič, je dosedanje dobro delo v mlajših kategorijah nadgradil z uspehom članske ekipe. Zadržali so 80 odstotkov ekipe, odšli pa so najboljši igralci minule sezone, med katerimi sta izstopala najboljša strelca tretje lige Milan Tučić (32 golov, od tega na eni tekmi rekordnih osem), ki že dosega zadetke za Rudar Velenje, in Jaka Corn (28 golov), ki je okrepil mestnega tekmeca Ilirijo. V klubu zatrjujejo, da imajo z Ilirijo korektne odnose. Trener Dejan Grabič je priključil najboljše tri mladince, za izkušnje pa bosta poskrbela okrepitvi Roškar in Zorc.

»Kratkoročni cilj je uvrstitev med petim in osmim mestom, dolgoročni pa napredovanje v prvo ligo, ko bomo dozoreli organizacijsko, finančno in tekmovalno. Smo zelo ambiciozni. Imamo mlado ekipo z veliko potenciala. Vse selekcije igrajo po enakem modelu, v katerem je veliko ritma, teka, presinga in golov. Upam, da bomo z atraktivnim nogometom promovirali klub in igralce ter privabili tudi gledalce in tako širili navijaško bazo,« je pojasnil Dejan Močnik, sekretar kluba in vodja nogometne šole. Proračun članske ekipe bo med 150.000 in 200.000 evrov. Bravo je igral pripravljalne tekme z zahtevnimi tekmeci, kot so ruski prvoligaš Amkar Perm (1:3), angleški četrtoligaš Luton Town (2:6), novi ciprski prvoligaš Pafos pod vodstvom Luke Elsnerja (0:1) in hrvaški drugoligaš Lučko (2:0).

Prišli: Roškar (Drava Ptuj), Kene, Sredojević (oba Domžale), Zorc (Avstrija, tretja liga).

Odšli: Tučić, Bijol (oba Rudar Velenje), Fortin, Marinović, Corn (vsi Ilirija).

Radomlje: vrnitev v prvo ligo v treh do štirih letih

»Cilj ni ekspresen povratek v prvo ligo, ampak da se med elito vrnemo v treh do štirih letih z doma vzgojenimi igralci. Želimo zgraditi klub na drugačnih, bolj zdravih temeljih, da bomo imeli dovolj kakovosti, da bomo v ligi tudi obstali. Seveda že letos želimo biti uvrščeni čim višje, izkoristili bomo vsako priložnost, ne bomo pa dirkali za prvim mestom,« poudarja predsednik kluba Matjaž Marinšek.

Radomlje so zelo presenetile z izbiro trenerja. To je 33-letni Nermin Bašić iz Travnika v BiH, ki je odrasel v Nemčiji. »Čas bo pokazal, ali bo vse tako lepo, kot kaže trenutno. Izbrali smo ga, ker je izjemen delavec in z njim naj bi na dolgi rok izoblikovali konkurenčno prvoligaško ekipo. Z Bašićem smo imeli prve pogovore novembra lani, a je bil zaseden. Je zelo ambiciozen, študiozen in natančen trener,« ga hvali Marinšek.

Proračun za člansko ekipo bo 220.000 evrov. V igralskem kadru je ostalo osem igralcev iz lanske prvoligaške ekipe. Okrepili se bodo s petimi, šestimi igralci. Štirje – posojeni napadalec Maribora Hajrić (najboljši strelec tretje lige s 33 goli), bočni igralec Halilović (igral je v vseh mlajših selekcijah Salzburga do 18 let), mladi vezist Perger in vratar Adam – so že prišli, dogovarjajo pa se še s centralnim branilcem in bočnim igralcem. Priključili pa so se tudi najboljši mladinci, ki so bili prvaki v drugi mladinski ligi. Vlagajo v infrastrukturo, da bodo večino tekem igrali doma in le varnostno najbolj tvegane (Olimpija, Maribor) gostili v Domžalah.

Prišli: Hajrić (Maribor), Halilović (Krupa, BiH), Adam (Koper), Perger (Drava).

Odšli: Ivačič (Pafos, Ciper), Gajić (Olimpija), Jazbec, Predragović (oba Celje), Šipek, Jugovar (oba Domžale), Nunić (Aluminij), Primc (Ankaran), Karamatić, Balić.

Roltek Dob: že štirikrat so se odpovedali prvi ligi

Dob je že vrsto let eden najboljših drugoligašev, ki si je po športnem kriteriju že štirikrat priigral napredovanje v prvo ligo, a v njej še nikoli ni zaigral. Za igranje prvoligaških tekem v Dobu ne izpolnjujejo kriterija glede infrastrukture, v bližnjih Domžalah pa nočejo biti gostitelji tekem. »Denar, ki bi ga porabili za igranje v prvi ligi, smo letos raje investirali v igrišče z umetno travo za vadbo otrok in zgradili tribuno za 100 gledalcev na enem od treh igrišč z naravno travo. Toliko, kot bi bil strošek igranja v prvi ligi, smo torej vložili v razvoj,« pojasni predsednik Doba Bojan Gasior, sicer zelo uspešen poslovnež s podjetjem s 150 zaposlenimi.

Posebnost Doba je, da je slovenski rekorder med klubi po številu igralcev, ki so poleg igranja nogometa zelo uspešni dijaki, študentje, diplomati fakultet ter celo magistri in doktorji znanosti. Vsako leto vzgojijo tri do štiri igralce, ki so sposobni za prestop v klube prve lige, in s tem uresničujejo poslanstvo, da je druga liga predvsem razvojna. Trener Damjan Romih je že staroselec v Dobu, ki ima proračun za člansko ekipo 250.000 evrov. »Naš klub je lokalna zgodba v kraju s 1000 prebivalci. Za vzdrževanje igrišč moramo poskrbeti sami, kar je velik strošek. Poudarek je na vzgoji domačih igralcev, ki ob igranju nogometa tudi študirajo in se razvijajo kot osebnosti. Zelo smo zadovoljni, če se uvrstimo v zgornjo polovico nastopajočih v drugi ligi. V prvo ligo bomo šli, ko bomo izboljšali infrastrukturo in bom igralcem lahko zagotovil 2000 evrov plače, da bodo profesionalci. V športu me nikoli ne vodijo čustva, vedno sem realist,« dodaja Gasior, ki kot zaveden Dobljan v klubu deluje že več kot 35 let.

Prišli: Istenič (Zarica), Čeh (Krka), Šošteršič (Aluminij), Jarović (Domžale).

Odšel: Kidrič (Ankaran).

Zarica: okrepitve bodo igralci iz prvoligaša Triglava

V Zarici je od igralske zasedbe, ki si je lani priigrala obstanek v drugi ligi, trenutno le pet nogometašev. Večni problem Zarice je, da se vsako sezono, oziroma že skoraj polsezono, zamenja večina moštva. To je velik izziv za novega športnega direktorja Janeza Zupančiča, ki zatrjuje, da bo v ekipi 22 mladih in ambicioznih nogometašev, ki bodo željni dokazovanja. V prihodnjih dneh bodo dokončno oblikovali igralsko zasedbo, največ novih igralcev pričakujejo iz kranjskega Triglava.

»Poleg igralcev, ki so končali mladinski staž, tudi vsi igralci, ki so s Triglavom postali prvaki druge lige, ne bodo mogli ostati v njegovem prvoligaškem pogonu. V Zarici bodo imeli najlepšo priložnost za napredovanje, saj bodo v stalnem tekmovalnem pogonu. Z delovnimi navadami bodo dodatna moč Zarice,« je kadrovanje pojasnil Janez Zupančič. Priprave niso bili optimalne, saj je je bilo veliko migracij igralcev, preveč je bilo tudi odhodov na počitnice na morje, zato se bo uigravanje udarne enajsterice zavleklo v prve kroge tekmovanja. To pomeni, da veliko dela čaka trenerja Roberta Marušiča, ki pa nima ustrezne licence za vodenje tekem, zato bo uradno glavni njegov pomočnik Uroš Švagelj. »Minimalni cilj je obstanek v ligi, saj so nekateri klubi dvignili proračune in se kadrovsko zelo okrepili, kar velja predvsem za novince Muro, Nafto, Ilirijo, Bravo in Tabor Sežana,« dodaja Zupančič. Proračun za člansko ekipo še ni dokončan. Imajo denar za pokritje stroškov tekmovanja in prevoze igralcev, ki prihajajo od drugod. Upajo, da se bo s prenosi tekem druge lige na televiziji povečalo zanimanje sponzorjev. Nadejajo se tudi izredne pomoči lokalne skupnosti – Mestne občine Kranj.

Odšli: Mlakar (Triglav), Istenič (Dob), Beganović (Sava).