»Ni mi šlo najboljše. Osmo mesto je zelo dober rezultat, a želela sem več. To je bil dan, ko nisem mogla iztisniti več. Nisem našla ritma. In bila je ena takih prog, ki mi ni ustrezala. Preveč ravnine, brez ritma,« je po koncu evropskega prvenstva gorskih kolesark v krosu mešane občutke nizala Tanja Žakelj. V Darfo Boario Terme v Italiji dvojna evropska prvakinja izpred štirih in petih let od četrte kolajne ni bila veliko oddaljena. Za norveško veteranko Gunn Rito Dahle Flesja je zaostala dve minuti in 15 sekund, za naslednico na prestolu stare celine, znanko iz Ukrajine Jano Belomojno pa že šest minut. »Če odštejem Jano, ki je korak hitrejša od vseh nas, zaostanek res ni velik. Glede na dobro počutje na treningih sem upala, da sem mi tokrat že lahko poklopi za odmevnejši dosežek, ki ga čakam že vso sezono. Mogoče pa vendarle v Kanadi,« je dejala kolesarka z Ledin, ki je imela znova izdatno podporo navijačev iz domače vasi.

Konec tedna bo evropsko prvenstvo za cestne kolesarje na Danskem. Le dva izmed devetih izbrancev selektorja elitne članske reprezentance Andreja Hauptmana sta vozila na 49. VN Kranja. Najstarejši izbranec 36-letni Matej Mugerli je tudi ob pomoči drugega izbranca Roka Korošca iz avstrijske ekipe Amplatz BMC, ki ga vodi slovenski trener Luka Žele, upravičil vlogo favorita in po sedmih letih znova prinesel slovensko zmago na najbolj znani slovenski enodnevni dirki. Dirka druge kategorije UCI je privabila polprofesionalne ekipe iz soseščine. Drugo mesto v zaključnem sprintu čez Jelenov klanec je osvojil Žiga Jerman, ki bo na Danskem glavni adut reprezentance mlajših članov.

Večina drugih Hauptmanovih izbrancev je na etapni dirki na Poljskem. Prvi mož Luka Mezgec (Orica) je v vlogi pomočnika Avstralca Calebu Ewanu, ki ga je v soboto v Krakovu za nekaj centimetrov ugnal Peter Sagan. V nedeljo v Katovicah je slavil Sacha Modolo (UAE Emirates), ki mu je v oporo Matej Mohorič. Še en dokaz več, da slovenska zasedba v nedeljo, kjer se obeta sprinterski zaključek, zmore narediti vse.

Slovenski junak Toura Primož Roglič, ki ga danes ob 18. uri pričakujejo s slovesnim sprejemom v Zagorju , je v soboto odpeljal baskovsko klasiko San Sebastian (21. mesto). Kot je bilo pričakovati, so bili v osredju le Rogličevi znanci s Toura, večina s petnajste etape. Glavna selekcija je bila na zadnjem devetem zahtevnejšem vzponu dneva (232 km). Roglič čez 20-odstotno strmino ni zmogel slediti najmočnejši peterici (Kwiatkowski, Landa, Dumoulin, Gallopin, Mollema). Michael 'Cvetlica' Kwiatekowski je ob pomoči Baskov Nieve in Lande znova dokazal premoč Skya in osvojil čepico txapela. Roglič je na spustu še ujel prve zasledovalce (Van Avermaet, Uran, Nieve, Barguil, Yates, Meintjes), a je v sprintu 18 kolesarjev za sedmo mestu ostal na repu skupinice, ki je zaostala 38 sekund. »Nismo bili dovolj dobri. Roglič se je ubadal z nekaterimi težavami. Glede na formo s Toura smo pričakovali več,« je bil pri LottoNl-Jumbo razočaran športni direktor Addy Engels. Za Roglo je bila to šele peta enodnevna dirka med elito. V Baskiji sta imela na tej dirki med Slovenci boljši dosežek samo Tadej Valjavec (16. mesto, 2004) in Jani Brajkovič (13., 2009), ki je bil letos 42., Jan Polanc pa 58.