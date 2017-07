Nogometaši Olimpije so tudi proti Aluminiju prikazali odlično predstavo. Zelo všečno igro z veliko kombinatorike so nagradili s kar štirimi spektakularnimi goli. Dvoboj je bil odločen po 20 minutah, ko je Olimpija iz treh strelov dosegla tri gole, od tega sta bila prva dva iz prekinitev. Vezist Goran Brkić je dosegel evrogol iz prostega strela s 30 metrov, štoper Kenan Bajrić po kotu kar s prsmi, mladi Abass Issah pa lepi kombinaciji s Stefanom Savićem.

»Igramo točno tako, kot od nas zahteva trener. To je moštvena igra. Če bomo poslušali trenerjeva navodila, bomo še veliko boljši. Niso pomembni moji goli, ampak zmage Olimpije. V dosedanji karieri sem igral v napadu na levem krilu ali za centralnim napadalcem. Trener mi je namenil vlogo v konici napada in mi podrobno razložil, kako naj igram. Trudim se po najboljših močeh, na vsaki tekmi poskušam doseči gol. Vem, da na vsaki tekmi ne bom zadel,« je povedal 18-letni napadalec Olimpije Abass Issah, ki se je vpisal med strelce že na tretji tekmi zapored. Po hitrem vodstvu je Olimpija malo spustila ritem, Nik Kapun pa je v drugem polčasu s strelom s 30 metrov poskrbel še za en spektakularni evrogol.

Olimpija znova deluje kot ekipa. Trener Igor Bišćan ima kakovostnih igralcev za dve moštvi, zato so že treningi kot tekme. Ljubljančani v tem trenutku delujejo izjemno močno, zato bo Maribor moral dvigniti raven svoje igre, če bo hotel ubraniti naslov prvaka. »Zadovoljen sem z ritmom, hitrostjo igre in razmišljanjem, agresivnostjo in učinkovitostjo. Dobro delo na treningih se kaže na tekmah,« je bil vidno zadovoljen trener Olimpije Igor Bišćan, ki je kakovost igralskega kadra povezal v moštvo. Odnos igralcev do zelenega dresa je povsem drugačen, kot je bil v preteklosti. Eden ključnih mož za preporod Olimpije je defenzivni vezist Dario Čandžija, ki je v Ljubljano prišel kot posojeni igralec Rijeke. »Med vsemi okrepitvami je bil Čandžija edini, pri katerem sem vztrajal od prvega dne, da pride v Ljubljano. Je moderen tip igralca, ki bi bil dobrodošel v vsaki ekipi. A ne smemo izpostavljati samo njega, ob njem so odlični vezisti Brkić, Tomić, Kapun… postali še boljši,« je pojasnil Bišćan, ki se ne obremenjuje z bojem z Mariborom, ker ima s svojo ekipo preveč dela.

Naivni Aluminij si je na tekmi priigral le eno priložnost, ko je ob strelu Mesca vratar Vidmarja preprečil znižanje izida na 1:2. »Mlada ekipa je po dveh prejetih golih iz prekinitev doživela psihološki šok. Težko se je vrniti proti Olimpiji, ki je bila veliko boljša in hitrejša kot v lanski sezoni. Drugi polčas je bil za nas dober trening,« je menil trener Aluminija Slobodan Grubor.

Spet en gol, spet tri točke

Maribor je z rutino, vendar tudi s težavami premagal Rudar (1:0). So tekme, v katerih šteje bolj ali manj le rezultat. In so tekme, v katerih je to bolj ali manj tudi vse. Tako, z rutino, je Maribor v soboto premagal Rudar, čeprav je svoj prvenec zabil Blaž Vrhovec in čeravno so Velenjčani pokazali, da kljub mladosti in prenovi uvodni zmagi nista bili naključje. Z juga Ljudskega vrta je po koncu donelo »liga prvakov«, ampak vijoličasti so morali tudi trpeti, ne da bi ob tem veliko mislili na Hafnarfjördur.

Darko Milanič je opravil pet sprememb v moštvu, vendar minutažo razdelil med tiste, ki že imajo zgledno število minut. Čeprav igrajo v sredo tudi za milijone, so začeli tudi Mitja Viler (vse tekme), Marcos Tavares (tretjič zapored), Marko Šuler (težave z gležnjem), obsedeli pa Gregor Bajde, Valon Ahmedi, Jasmin Mešanović, Martin Kramarić, Sandi Ogrinec. Dolg spisek, Maribor je trenutno moštvo, kjer Aleš Mertelj še na klop ne pride.

Da je prvenstvo prioriteta, še kako drži in tako so vijoličasti tudi zabili. Matej Palčič in Tavares sta dobro skombinirala za zbranega Blaža Vrhovca. To pa je bilo tudi vse, kljub temu da so se knapi povlekli do polčasa tako pošteno nazaj, da je še Marijan Pušnik poudaril, kako je mlade fante po tekmi vseeno pohvalil, čeprav je do polčasa kričal nanje. Da je včasih boljše obsedeti in da vse ne gre kot po navadi, pa je pojasnil Darko Milanič: »Vi verjetno mislite, da moramo vedno biti suvereni, imeti posest in akcije samo mi. To je bil kvaliteten nasprotnik, obstaja tudi faza branjenja in v njej smo naredili dober vtis.«

Velenjčani so v nadaljevanju poskušali pritisniti, imeli pobudo, vendar so vijoličasti z golom razlike zmagali še na peti od šestih tekem, čeprav je bilo spet precej nenatančnih podaj in neuspešnih kombinacij. »Ne bi rekel, da smo jo srečno odnesli. Resda je nasprotnik imel posest žoge in kar nekaj zaključkov, toda ocenjujem, da smo zadevo pripeljali rutinirano do konca in zasluženo zmagali,« je sklenil Milanič.