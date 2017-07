Do trenj znotraj katalonskega moštva je prišlo ob neprimernem trenutku, saj ga danes v Miamiju čaka pripravljalna tekma z velikim tekmecem Realom iz Madrida. »Res je, nekaj se je zgodilo, toda to je v podobnih primerih kar običajno po treningih,« je povedal vezni igralec Barcelone Andres Iniesta in dodal: »Vse te govorice o Neymarju, gotovo se nekaj dogaja. Lahko se kaj zgodi, odločitev je njegova. Toda soigralci želimo, da ostane. Zame je eden najboljših igralcev na svetu in ogromno prinese v našo igro.«

Napadalec Luis Suarez pa je pred prijateljskim »el clasicom« med Barcelono in Realom ocenil: »Za vse bi bilo najbolje, da se vse skupaj čim prej konča in razreši. Ne glede na to, kako se bo odločil, ga bomo soigralci pri tem podprli.«