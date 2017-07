Preskočiti tekmo

Če padajo rdeči kartoni in pokajo čeljusti, tekmi težko rečeš prijateljska. Ni več prijateljskih tekem. So samo še pripravljalne. Še vedno je na njih dvomljivo igrati, vseeno pa, če bo v ekipi Neymar, je Barcelona v prvem duelu z Realom favorit. Začenja se tudi bizonsko močna druga nemška liga, v kateri na začetku težko veš, kako stojijo stvari. Tam je vsakdo vsakomur težaven. Zato kanim začetek njihove zabave zamuditi. Prvo kolo jih bom zgolj gledal. Nasploh ta konec tedna ponuja nekaj močnih tekem. V goste k Olimpiji prihaja predrzni Aluminij, v Maribor pa poletni Rudar. Kar je mikroderbi. Ničla bi bila za Rudar velik uspeh, je pa vprašanje, ali zna Marijan Pušnik odpeljati tekmo na tak način. Dovolj zadržana in ambiciozna stava obenem je verjetno oba gol. Druge tekme (Krško – Triglav je bila odigrana včeraj) se ne zdijo posebno zanimive, z izjemo duela Celja in Gorice. Obe ekipi sta prvenstvo začeli slabo, pri čemer se zdi, da je Celje v prednosti le toliko, da mu je bolj jasno, kaj se ekipi dogaja, kot Goričanom. Poleg tega so se Celjani okrepili s Kelharjem in Žinkom. Vse, vključno s tradicijo, namiguje, da bo padlo malo golov. Stavnica daje kanček več prednosti Gorici. Za domačo zmago Celjanov ponuja 2,90, za dvoznak 1/0 pa 1,52. Predvsem slednje deluje uporabno, da se vključi na kak daljši listek. Je pa to tekma, ki se jo ne nazadnje da tudi preskočiti. Kar je ideja, na katero stavci premalokrat pridemo. Podobne vrste duel se igra tudi na Hrvaškem. Inter Zaprešič proti Slavenu Belupu. Stari znanci iz sredine lestvice, s to razliko, da sta hrvaški ekipi v primerjavi s Celjem in Gorico v pozitivnem trendu. Iskati ničlo v taki tekmi ima vedno smisel, čeravno znam tik pred zdajci – podobno kot si se na poker avtomatu na koncu malodane miže odločil med večjo in manjšo – pritisniti enko. Tudi na Hrvaškem se bo zgodil mikroderbi. Osijek – Dinamo. Stavnica ponuja spektakularnih 4,30 na domačo zmago Osijeka, in to po tistem, ko je v evropskem tekmovanju v četrtek v gosteh premagal PSV! So ekipa, ki zadnjih nekaj sezon raste. No, vedno je treba upoštevati moč, letošnje revanšistične ambicije in položaj Dinama. Enajstmetrovka, kakršno je Osijek dobil v Eindhovnu, je bila nesporna, vendar pa ni nujno, da bi bila sojena tudi proti Dinamu. Kot časten kompromis med avanturizmom, pohlepom, navijaštvom (simpatični so, niso pretirano pri frizerjih) ter upravičenimi strahovi se ponuja dvoznak 1/0. Se pravi, da bo stava dobljena, če Osijek bodisi zmaga bodisi zgolj remizira. Koeficient 1,91 na takšno dvojno možnost pa sploh ni slab.