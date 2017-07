Prireditelji so v madžarski prestolnici podelili pet kompletov medalj, najbolj zadovoljni pa so bili lahko ruski plavalci. Na 200 metrov hrbtno se je svojega prvega naslova najboljšega na svetu veselil Jevgenij Rilov (1:53,61), ki je ugnal olimpijskega prvaka na 100 in 200 metrov hrbtno, Američana Ryana Murphyja, ter njegovega rojaka Jacoba Pebleyja. Uspeh dvajsetletnika sta na 200 metrov prsno dopolnila reprezentančna kolega Julija Jefimova v ženski in Anton Čupkov v moški konkurenci. Jefimova bi zlato težko osvojila bolj prepričljivo, saj je zmago slavila z več kot dvema sekundama prednosti, nič slabše pa se ni odrezal Čupkov, ki je z izidom 2:06,06 postavil nov evropski rekord. »Zgolj« s srebrom so se morali Rusi zadovoljiti le v disciplini 4x200, kjer so jih prehiteli plavalci Velike Britanije. Pri slednjih je izstopal James Guy, ki je zadnjih 200 metrov preplaval v izjemnih 1:43,80 minute.

Za presenečenje šestega dne prvenstva je poskrbela Američanka Simone Manuel, ki je na 100 metrov prosto premagala svetovno rekorderko Sarah Sjöström. Švedinja je na polovici proge še vodila, Manuelova pa jo je v drugem delu ujela in prehitela ter v cilj prišla z vsega štirimi stotinkami prednosti. »Bilo je težko. Noge so me pekle in res sem se morala zakopati v vodo, da sem se prva dotaknila zida,« je bila presrečna Simone Manuel.

Z nastopi plavalk Tjaše Oder, Gaje Natlačen in Nastje Govejšek je svetovno prvenstvo v Budimpešti danes sklenila slovenska reprezentanca. Najbolje se je odrezala Ravenčanka Odrova, ki je dopoldne na 800 metrov prosto priplavala do 15. mesta (8:38,84), njena klubska kolegica Natlačenova pa je v isti disciplini zasedla 19. mesto. »Rezultatsko sem dosegla zastavljeni cilj, a s tem nisem zadovoljna. Glede na sezono pa sem vendarle nekaj iztisnila iz sebe. Kdor spremlja plavanje, ve, da na prvenstvo nisem šla z velikimi pričakovanji. Razočarana sem bila na 1500 metrov prosto, na 800 pa sem vendarle dosegla najboljši letošnji izid. Če bi bili zadnji treningi nekoliko drugačni, bi morda lahko dosegla še malo več,« je za STA dejala Tjaša Oder, ki je ponovila dosežek s tekme na 1500 metrov prosto.

Najboljšega izida sezone pa se je na 50 metrov delfin razveselila Govejškova. Študentka univerze v Kentuckyju je razdaljo premagala v 26,65 sekunde, kar ji je na koncu prineslo 22. mesto. Za nastop v finalu bi morala plavati 26,34 oziroma stotinko sekunde hitreje od lastnega državnega rekorda.

Izidi, ženske, 100 m prosto: 1. Manuel (ZDA) 52,27, 2. Sjöström (Šve) 52,31, 3. Blume (Dan) 52,60, 100 m prsno: 1. Jefimova (Rus) 2:19,64, 2. Galat (TDA) 2:21,77, 3. Ši (Kit) 2:21,93, moški, 200 m hrbtno: 1. Rilov (Rus) 1:53,61, 2. Murphy 1:54,21, 3. Pebley (oba ZDA) 1:55,05, 200 m prsno: 1. Čupkov (Rus) 2:06,96, 2. Koseki 2:07,29, 3. Vatanabe 2:07,47 (oba Jap), 4 x 200 m prosto: 1. Velika Britanija 7:01,79, 2. Rusija 7:02,68, 3. ZDA 7:03,18.