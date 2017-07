»Če dobimo pravega sodelavca, ki se v vseh pogledih uspešno vključi v ekipo, si ga prizadevamo zadržati. Ponudimo mu možnost vključitve v solastništvo podjetja, izobraževanje, vsak si lahko sam izbere opremo, s katero dela, imamo prostore za druženje in sprostitev na delovnem mestu, zdrave zajtrke in različne dogodke, ki krepijo pripadnost sodelavcev, skrbimo tudi za aktivnosti otrok,« našteva Helena Lapi iz Dewesofta, kjer si tako kot večina zdravo rastočih podjetij na različne načine prizadevajo dobiti nove sodelavce, kar se včasih zdi kot misija nemogoče.

Odprli položaj chief happiness officer

Ker obstajajo inovativne oblike pridobivanja kadrov, ki jih strokovna literatura ne omenja, so se nedavno sestali s predstavniki škofjeloške ekipe Optiweb, ki se zelo zavzeto in sistematično loteva ukrepov za večje zadovoljstvo sodelavcev na delovnem mestu, zadnji dve leti pa kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo merijo v sklopu izbora Zlata nit. Pred nekaj meseci so poskrbeli tudi za nastanek povsem novega poklica, saj so odprli položaj chief happiness officer.

Njihova nova sodelavka Urška Stanovnik skrbi, da so sodelavci čim bolj zadovoljni, da dnevne izzive sproti rešujejo, s tem pa ustvarjajo delovno okolje, v katerem želijo ljudje dolgoročno zgraditi svojo kariero. »Podjetje na začetku svoje poti najpogosteje nima pogojev, da bi sodelavce pritegnilo in zadržalo z nadpovprečnimi plačami, je pa za to ena od rešitev dinamično, zanimivo in spoštljivo delovno okolje, ki je občutljivo za potrebe sodelavcev, ki želijo strokovno in osebnostno rasti,« poudarja Miha Lavtar, direktor škofjeloškega podjetja, ki zaposluje oziroma redno sodeluje s 35 ljudmi, ves čas pa pri njih novo znanje in izkušnje pridobiva več študentov.