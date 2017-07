Jahta je tako izjemna po obliki, da so je pred tem opazili celo v Benetkah, kjer je sicer velika jahtarska gneča. Na njej ni nihče drug kot vdova IT-čarovnika Steva Jobsa Laurene Powell Jobs. Jahta je vredna vsakega pogleda. Steve Jobs jo je naročil leta 2008, kmalu za tem, ko je zbolel za rakom. Želel je, da jo oblikuje kultni Philippe Starck. Vse je bilo izvedeno v strogi tajnosti in šele po splavitvi jahte na Nizozemskem leta 2012 se je izvedelo, čigava je. Steve Jobs ni dočakal njenega končanja. Jahta pa je bila del spora med Philippom Starckom in Jobsovimi dediči, saj je slavni oblikovalec trdil, da mu niso plačali od tri do devet milijonov evrov honorarja za oblikovanje jahte. Zaradi tega je bila jahta nekaj dni zasežena v Amsterdamu, a so spor hitro rešili.

Jobsova vdova jahto redno uporablja vsako poletje. Letos se je očitno odločila za sredozemske počitnice, saj so jahto pred Benetkami videli na Balearih. Laurene Powell Jobs se je v spremstvu svojega partnerja, nekdanjega župana Washingtona Adriana Fentyja, sprehodila po Dubrovniku, z njima pa pljuje tudi njena hčerka Eva. Jobsova in Fenty sta par štiri leta, spoznala pa sta se tik po Jobsovi smrti na konferenci o reformi ameriškega šolskega sistema. Skupaj vodita več dobrodelnih ustanov, ustanovila pa sta tudi več srednjih šol.

Pripravila Manja Rošini