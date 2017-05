Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je na lanskem vrhu Nata v Varšavi zaveznice povabil, naj se naslednjič, leta 2018, srečajo v Carigradu. A iz tega, kot vse kaže, ne bo nič. Nemški časnik Der Welt razkriva, da je Nemčija, skupaj s Francijo, Nizozemsko in Dansko, preprečila, da bi zavezništvo na povabilo odgovorilo pozitivno. Menijo, da bi to poslalo napačen politični signal. Nočejo namreč dvigovati ugleda Turčije v mednarodni skupnosti in dajati vtisa, da Nato podpira domačo politiko turške vlade. Za takšno potezo naj bi se odločili tudi zato, ker Turčija Avstriji kot partnerski državi Nata ne dovoli sodelovanja na skupnih vajah in operacijah. Turčija se s tem maščuje Avstriji za njene ostre kritike na račun Erdoganove politike in za nasprotovanje vstopu Turčije v EU. Evropske zaveznice s podporo Kanade predlagajo, naj bo vrh raje v novih prostorih zavezništva v Bruslju, poroča Der Welt. Belgija naj bi bila na to že pripravljena.

Po poskusu udara je šlo navzdol Gre za novo stopnjevanje napetosti v odnosih med Berlinom in Ankaro, ki so še posebno po neuspešnem poskusu vojaškega udara v Turčiji vse slabši. Erdogan Nemčijo obtožuje, da se na poskus udara ni odzvala dovolj jasno. Pred turškim referendumom o ustavnih spremembah aprila letos so se odnosi še dodatno poslabšali, saj so nemške oblasti prepovedale nastope turških ministrov po nemških mestih. Erdogan je takrat Nemčijo in kanclerko Angelo Merkel obtožil, da uporabljata nacistične metode. Nato je olje na ogenj prililo priprtje turškega dopisnika časnika Welt Deniza Yucela, ki je v priporu že več tednov, nemški diplomati pa so ga smeli obiskati šele po dolgih pogajanjih z Ankaro. Turčija Yucela obtožuje podpihovanja sovraštva in podpiranja terorizma.