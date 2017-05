Po petih kvalifikacijskih tekmah v prav toliko dneh in prvi uvrstitvi na svetovno prvenstvo se je slovenska moška odbojkarska reprezentanca včeraj dopoldne že napotila proti ljubljanskemu letališču, od koder je z vmesnim postankom v Frankfurtu odpotovala v južnokorejsko prestolnico Seul. Tam bo odigrala prvega od treh turnirjev svetovne lige drugega kakovostnega razreda, pot pa jo bo v nadaljevanju vodila še v Takasaki na Japonskem in Kairo v Egiptu.

Izbranci selektorja Slobodana Kovača bodo tako v dobrih dveh tednih odigrali kar devet tekem, če bodo zbrali dovolj točk, pa jih 24. in 25. junija čaka še nastop na zaključnem turnirju v Carrari v Avstraliji. Tam se bodo poleg domače izbrane vrste, ki ima nastop na turnirju že zagotovljen, za uvrstitev v elitni razred svetovne lige potegovale še najboljše tri reprezentance. »Koliko je bilo časa za počitek? Popolnoma nič. V ponedeljek smo se odpravili domov, kjer smo ves dan porabili za pakiranje kovčkov. Časa ni bilo niti za vrček piva, kaj šele, da bi spodobno proslavili uvrstitev na svetovno prvenstvo,« je priznal kapetan Slovenije Tine Urnaut.

Novopečenega člana italijanskega Trentina s soigralci konec tedna za uvod čakajo tekme s Finsko, Češko in gostiteljico Južno Korejo, ki so vse po vrsti precej kakovostnejše reprezentance od večine tekmecev, s katerimi so se Slovenci pomerili prejšnji teden v ljubljanskih Stožicah. »Nasprotniki v svetovni ligi so močnejši,« je priznal Urnautov reprezentančni kolega Alen Šket, ob tem pa še dodal: »Če smo v kvalifikacijah resno igrali le proti Portugalski in Belgiji, bomo morali tokrat maksimalno pristopiti na vseh tekmah. Sploh če želimo osvojiti prvo mesto.«

Mlade Slovenke danes z Nemčijo Poleg moške odbojkarske reprezentance se je včeraj na pot odpravila tudi ženska selekcija, ki bo na Portugalskem igrala kvalifikacijski turnir za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Za preboj na mundial se bodo odbojkarice pomerile z Nemčijo, Francijo, Estonijo, Portugalsko in Finsko. Prvo tekmo bodo odigrale že danes, in sicer proti Nemkam, ki so po besedah slovenskega selektorja Alessandra Chiappinija najmočnejše nasprotnice v slovenski skupini F. »Osredotočiti se moramo na pripravo taktike. Ta ekipa ima kakovost, morda nam na trenutke manjka le še nekaj stabilnosti,« je pred odhodom dejal Alessandro Chiappini. Italijan ima na razpolago zelo mlado ekipo, saj najstarejši članici Sara Najdič in Nika Blagne štejeta vsega 22 let, najmlajša, Eva Zatković, pa jih bo letos dopolnila komaj 16.