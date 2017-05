Oglas se začne s posnetkom moškega, ki sestavlja bombo in glasom dečka ki pravi: »Bogu bom povedal vse. Da si napolnil pokopališča s trupli otrok in izpraznil šolske klopi...«

Video, v katerem nastopajo tudi nekatere žrtve terorističnih napadov in vključuje tudi posnetke nekaterih terorističnih napadov Al Kaide in Islamske države, je zabeležil že blizu 3 milijone ogledov na Zainovem youtube kanalu in prek 4 tisoč deljenj na facebooku, je osredotočen na moškega, ki se pripravlja na izvedbo terorističnega napada.

Slednjega od dejanja naposled odvrnejo žrtve terorističnih napadov in drugi muslimani, ki ga opozarjajo, da bo njegovo dejanje strojeno v imenu smrti, medtem ko je Bog stvaritelj življenja. Temu sledijo pozivi, naj se Boga časti z ljubeznijo in ne s terorizmom ter naj bodo verniki v svoji veri nežni in ne grobi.