Po drugi strani je bilo zaupanje potrošnikov v Sloveniji maja nekoliko nižje kot mesec prej. Na znižanje so najbolj vplivala pesimistična pričakovanja potrošnikov glede varčevanja in finančnega stanja gospodinjstev. Kljub vsemu je podatek v primerjavi z enakim obdobjem lani znatno boljši. Prav tako je bil maja kazalnik stanja gospodarske klime, ki je na mesečni ravni rahlo upadel, glede na enako obdobje lani za 5,7 odstotka višji. Ne preseneča, da je k temu najbolj prispevalo ravno prej omenjeno izboljšanje zaupanja potrošnikov.

Sredi tedna je bonitetna hiša Moody's znižala bonitetno oceno Kitajske za eno stopnjo z Aa3 na A1 in hkrati spremenila obete z negativnih na stabilne. Gre za prvo znižanje bonitetne ocene Kitajski agencije Moody's vse od leta 1989. Razlog za nižanje gre iskati v tveganju pred naraščajočim javnim dolgom in hkratni počasnejši gospodarski rasti. Znižanje ocene je vplivalo na padec cen nekaterih surovin, saj Kitajska porabi skoraj dvakrat toliko osnovnih kovin (baker, cink, nikelj in baker) kot ZDA, Evropa in Japonska skupaj.

Znižanje cene severnoameriške nafte WTI Cushing v preteklem tednu je poleg zgoraj omenjenega predvsem odraz razočaranja vlagateljev nad izidom sestanka držav članic Opeca na Dunaju. Kljub temu da je obseg kvot črpanja nafte podaljšan do marca 2018, so vlagatelji v nafto pričakovali več. Porast cene nafte v tednu pred srečanjem je namreč temeljil na (pre)visokih pričakovanjih vlagateljev. Ker srečanje ni izpolnilo pričakovanj trga, je cena nafte zgolj v četrtek dosegla 4,8-odstotni upad vrednosti. Ne glede na kratkoročne učinke načrtovanih kvot na presežno ponudbo odločitev o podaljšanju kvot potihoma nakazuje, da Opec nima prave vizije, kako se zoperstaviti agresivnim ameriškim proizvajalcem nafte iz skrilavca, ki so pri teh cenah veliki zmagovalci.

V surovinski panogi je odmeval dogovor o 70 milijard ameriških dolarjev vredni združitvi med nemškim proizvajalcem industrijskih plinov Linde in ameriškim konkurentom Praxair. Družbi proizvajata pline, kot sta kisik in vodik, ki se uporabljata v bolnišnicah, naftnih rafinerijah in v kemičnih tovarnah. Združitev podjetij podobne velikosti bo ustvarila vodilno svetovno podjetje v tem segmentu, ki bo po prihodkih in tržni kapitalizaciji prehitelo francoski Air Liquide. Ceni delnic obeh družb se po objavi nista bistveno spremenili, delnica podjetja Linde je porasla za 2,8 odstotka, delnica Praxaira pa za 1,9 odstotka. Za združitev je namreč potrebna še potrditev glede odločitve precej razdvojenega nadzornega sveta; ta je v preteklosti namreč že nasprotoval združitvi.