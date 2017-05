Na ministrstvu za kulturo se že vse od februarja, ko je odstopila umetniška direktorica Festivala Borštnikovo srečanjeAlja Predan, ukvarjajo z iskanjem njenega naslednika. Po neuspešnem razpisu, objavljenem marca, je postalo jasno, da bo moral minister Anton Peršak poiskati začasno rešitev. Četudi naj bi bil natečaj ponovno objavljen v kratkem, namreč ni realno pričakovati, da bi bil novi vodja nacionalnega gledališkega festivala imenovan prej kot jeseni.

Kar pomeni, da bo moral za nekatere bistvene odločitve v zvezi z letošnjim Borštnikovim srečanjem poskrbeti nekdo drug. Kajti umetniški direktor med drugim oblikuje spremljevalni program, sestavi strokovno žirijo ter žirijo za podelitev Borštnikovega prstana, pripravi zasnovo otvoritvene in sklepne slovesnosti, poskrbi za dogovore s strokovnimi sodelavci za čas festivala, izbere pa tudi selektorja tekmovalnega programa.

Nejasnosti se kopičijo

Vršilec dolžnosti pomočnika direktorja SNG Maribor za področje Borštnikovega srečanja, kot je uradni naziv te funkcije, bo, kot so konec tedna zatrdili na ministrstvu, imenovan »v kar najkrajšem možnem času«. V preteklih tednih je sicer zakrožilo že več imen kandidatov, toda minister se zanje ni odločil; direktor Javne agencije za knjigo Aleš Novak ima preveč drugih obveznosti, Mojci Redjko, ki je bila do lani direktorica Lutkovnega gledališča Maribor, niso bili naklonjeni v lokalnem okolju. Kot morebitnega začasnega vodjo so omenjali celo Danila Roškerja, direktorja SNG Maribor, ki pa pravi: »Mislim, da se je moje ime v teh kombinacijah pojavilo bolj v smislu, če bi ministrstvo v skrajni sili prosilo gledališče, naj samo izpelje letošnji festival. Seveda v SNG Maribor lahko poskrbimo za organizacijsko izpeljavo selektoričinega programa in nekaterih drugih vsebin, ki jih je že pred odhodom pripravila Alja Predan. Nikakor pa ne bi hotel sprejemati kakršnih koli umetniških odločitev glede festivala, saj na njegovo vsebinsko podobo ne želim imeti vpliva.«

Selektorica tekmovalnega programa Petra Vidali medtem svoje delo opravlja po predvidenem urniku. »Minuli ponedeljek sem videla še zadnjo predstavo, ki pride v poštev za letošnji izbor. Tekmovalni program bom tako oblikovala do 1. junija, predstavili pa naj bi ga teden dni zatem,« pojasnjuje. »Mi pa še ni jasno, kdo bo ta program potrdil, prav tako mi nihče ne zna povedati, ali naj dajem tudi predloge za zasnovo spremljevalnega programa, tako kot je bilo lani.« Kot je določeno z ustanovitvenim aktom SNG Maribor, namreč selektor program še pred predstavitvijo predloži v presojo strokovni skupini FBS, ki pa trenutno ne obstaja. Temu petčlanskemu telesu je namreč mandat prenehal hkrati s koncem mandata Predanove.

To lahko prinese še kup dodatnih težav, saj strokovna skupina poleg mnenja o programu festivala daje tudi predhodno mnenje o imenovanju članov obeh žirij in izbiri selektorja. Petri Vidali se mandat izteka z letošnjo sezono, kar pomeni, da bi moral biti z junijem že znan naslednji selektor. Na ministrstvu so jedrnati: »Strokovno telo festivala bo vzpostavljeno takoj po imenovanju vršilca dolžnosti.«