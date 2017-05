Christian je uspešen kustos v muzeju za sodobno umetnost, ki ravno pripravlja svoj novi projekt The Square Pri tem gre za umetniško instalacijo, ki mimoidoče poziva k altruističnemu delovanju in jih spominja na njihovo vlogo odgovornih soljudi. Ko Christianu ukradejo njegov mobilni telefon, se poda v lov za storilcem.

Pri iskanju se znajde v vse bolj absurdnih situacijah. Hkrati ima težave še z reklamno agencijo, ki je za umetniško instalacijo izdelala nepričakovano marketinško kampanjo. Odmev je izjemen in tako Christiana kot njegov muzej pahne v eksistenčno krizo.

Za zlato palmo se je potegovalo 19 filmov. Švedski zmagovalec ni veljal za največjega favorita letošnjega 70. festivala.

Nagrado za najboljšo igralko je prejela Nemka Diane Kruger za film Fatiha Akina In the Fade. Diane Kruger je upodobila mamo, ki izgubi družino v napadu neonacistov. V enem samem trenutku se Katjino življenje spremeni za vedno: ob nekem napadu eksplodira bomba ter ubije njenega kurdskega moža in sina. Kmalu policija kot storilca atentata osumi mlad par z neonacističnim ozadjem. Da pa je krivci ne bi tako poceni odnesli, vzame Katja pravico v svoje roke.

V kategoriji za najboljšega igralca je slavil Američan Joaquin Phoenix za film You Were Never Really Here. Igralec se je prelevil v psihično uničenega vojnega veterana in nekdanjega agenta FBI Joea. Medtem ko se preživlja s tem, da ženske rešuje iz krempljev trgovcev z belim blagom, se odpove reševanju samega sebe.

Ko mora iz bordela rešiti hčer nekega newyorškega politika, pade v močvirje spletk in korupcije, ki ogrozi tudi njegovo lastno življenje. Ko ugrabijo edino osebo, ki mu nekaj pomeni, se Joe poda na pot krvavega maščevanja.

Nagrado za režijo je prejela Američanka Sofia Coppola za film The Beguiled o ameriški državljanski vojni. V tem nevarnem času zanese vojaka, ki se bori na strani severnih sil, na sovražno južno območje. Ranjenega Johna McBurneya najde učenka nekega dekliškega internata in ga pripelje na varno. Vse učenke, učiteljice in celo ravnateljica kljub začetnim dvomom že kmalu vdano skrbijo za ranjenca. To je sprožilec številnih spletk, rivalstev in ljubosumja.

Grand prix je prejel francoski film 120 udarcev na minuto v režiji Robina Campilla. Film govori o aktivistih za pravice obolelih za aidsom v začetku 90. let v Franciji. Pod predsednikom Francoisom Mitterrandom so se borili za nujna zdravila in za sprejetje v družbo.

Nagradi za najboljši scenarij sta prejela Yorgos Lanthimos und Efthimis Filippou za The Killing of a Sacred Deer (Grčija) in Lynne Ramsay za You Were Never Really Here (Velika Britanija).

Žiriji je letos predsedoval španski režiser Pedro Almodovar, ob njem pa so bili še ameriški igralec Will Smith, italijanski režiser Paolo Sorrentino, korejski režiser Park Chan-wook, nemška režiserka Maren Ade, igralke Jessica Chastain, Fan Bingbing in Agnes Jaoui ter francoski skladatelj Gabriel Yared.

Prvi filmski festival so v Cannesu pripravili leta 1946. Od tedaj, razen v letih 1948 in 1950, poteka vsako leto. Zlato palmo za najboljši film festivala podeljujejo od leta 1955. Letošnja je nekaj posebnega, saj jo ob 70. letnici krasijo diamanti.