Da prevelike razlike v dohodkih in premoženju škodijo družbi in gospodarstvu, ne opozarjajo več samo (levičarski) sociologi, ampak v zadnjih letih tudi ekonomisti, in njihove knjige so med najbolj branimi, kot na primer Kapital v 21. stoletju Francoza Thomasa Pikettyja. Vendar Slovenije mnogi ne želijo uvrstiti med države, ki jih ogroža to tveganje. »Neenakost je gotovo problematična tam, kjer je razmerje ena proti sto ali tisoč,« je leta 2014 v intervjuju za Mladino dejal ekonomist Dušan Mramor, ki je pozneje za dve leti postal finančni minister v vladi Mira Cerarja. »Pri nas pa smo šli v drugo skrajnost: neenakosti