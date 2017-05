Čeprav dolar velja za varno zatočišče in je konsenz analitikov, da se bo sredi junija ključna obrestna mera v ZDA dvignila, že skoraj 100-odstoten, pa je bil dolar na udaru v primerjavi z evrom. Očitno so v prid krepitvi evra govorile predvsem stabilne politične razmere (končane volitve v Franciji) in pa nadaljnji dobri makroekonomski podatki, ki so bili objavljeni za Evropo. V prvem letošnjem četrtletju je tako evrsko območje doseglo 1,7-odstotno gospodarsko rast, edina »črna ovca« stare celina je bila Grčija, ki po podatkih spet drvi v recesijo.

Za pravi vrtiljak pa je v tem tednu poskrbela nafta, cena katere se je v začetku tedna spet povzpela do skoraj 55 ameriških dolarjev za sodček. Glavno gonilo rasti je bilo vsekakor bližajoče se zasedanje Opeca, na katerem so odločali o podaljšanju omejitve proizvodnih kvot še za naslednjih šest do devet mesecev. Trenutna omejitev velja od začetka leta in se izteče konec junija. Pred zasedanjem so predvsem iz Savdske Arabije prihajale vesti, da je dodatno nižanje oziroma omejevanje proizvodnih kvot malo verjetno. Posledično je cena nafte na dan zasedanja ponovno strmo upadla. Na koncu je iz Opeca vseeno prišla spodbudna novica, da se podaljša omejevanje proizvodnje nafte za naslednjih 9 mesecev, do marca 2018. Pričakovano je, da bodo omejevanju sledile tudi Rusija in nekatere manjše nečlanice Opeca. Vseeno pa je po odločitvi članic Opeca nafta nadaljevala v rdečem območju, saj po mnenju trga samo omejevanje proizvodnje do marca 2018 ne bo dovolj, da bi dvignili ceno nafte. Tukaj jim vsekakor delo otežujejo ameriška podjetja, ki pridobivajo nafto iz skrilavcev in so na teh cenovnih ravneh nafte že donosna.

Za presenečenje pa je poskrbela tudi bonitetna agencija Moody, ki je prvič po letu 1989 znižala bonitetno oceno Kitajski, z Aa3 na A1. Razlog za znižanje je predvsem rastoči državni dolg, ki bo dolgoročno pomenil breme za nadaljnjo gospodarsko rast. Posledično so delnice na Šanghajski borzi dosegle sedemmesečno dno.