Fields je bil tisti, ki je med lanskoletno kampanjo za ameriškega predsednika napovedoval, da bo proizvodnjo modela focus iz Michigana preselil v Mehiko, kjer naj bi v gradnjo nove tovarne vložili 1,6 milijarde dolarjev, kar je predsednik Donald Trump ob nastopu funkcije označil kot primer slabega ravnanja za ameriške delavce in zagrozil z visokimi davki na uvoz. Prvi mož Forda se je njegovih besed in morebitnih dejanj ustrašil in preklical napovedano, s tem pa je izgubil zaupanje upravnega odbora in predvsem predsednika Billa Forda jr., pravnuka ustanovitelja znamka Henryja Forda. Ta je kot »rešitelja« pričakovano prepoznal Jima Hacketta, s katerim sta prijatelja, a mu takoj ob nastopu funkcije zaupal, da z odločitvami ne sme oklevati, predvsem pa mora zmanjšati stroške (že letos za 3 milijarde dolarjev, tudi z 10-odstotnim nižanjem plač zaposlenih v Aziji in Severni Ameriki) in se osredotočiti na inovacije. Ford naj bi namreč odločno zaostajal za konkurenti na področju samovozečih vozil.

Hackett je izkušen poslovnež, pri 62 letih pa se lahko pohvali kot preporoditelj podjetja za proizvodnjo pisarniškega pohištva Steelcase, ki je pod njegovim vodenjem postalo vzorčni primer uspešnega in občudovanega podjetja. A tudi za ceno odpuščanj, saj je delo med letoma 2001 in 2009 izgubilo 10.000 ljudi. To obdobje je poslovnež pospremil z besedama »težki časi«. A vendarle je podjetji Ford in Steelcase težko primerjati. Avtomobilski gigant, sicer številka dve na ameriškem trgu (pred njim je General Motors), je imel lani 151 milijard prihodkov, Steelcase vsega 3,1 milijarde.

Ljudje, ki ga poznajo, pravijo da je vizionar in neusmiljen menedžer, ki je v mladih letih za univerzo Michigan igral ameriški nogomet, a nikoli ni bil zvezda, saj naj bi bil prepočasen in premajhen. Zato je že leta 1980 športno pot zamenjal za poslovno. Z Billom Fordom jr. sta se srečala pred štirimi leti na temo vprašanj, povezanih z davki v zvezni državi (tako Ford kot Steelcase imata sedež v Michiganu), in se takoj ujela, tudi zato, ker je Ford velik ljubitelj ameriškega nogometa, saj ima v lasti moštvo Detroit Lions. Hackett, ki je med svojimi kolegi poslovneži zelo cenjen, še posebno v Silicijevi dolini, je tedaj postal član nadzornega odbora avtomobilskega giganta.

Ford je pred desetletjem veljal za finančno najbolj varnega od trojice velikih avtomobilskih podjetij onkraj luže, ki edino v času krize za preživetje ni potrebovalo pomoči države, lani pa so celo dosegli rekordni dobiček pred davki v višini 10,4 milijarde. Kljub temu je danes tržna vrednost podjetja »le« 44 milijard dolarjev, kar je celo manj od Tesle, pionirja električnih avtomobilov. Napovedi za leto 2017 namreč niso obetavne.