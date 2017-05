Novodobni življenjski ritem narekuje hitrost, kamorkoli že gremo, pa je vse okoli nas hrup. Oazo miru praviloma najdemo šele tedaj, ko se odpravimo na dopust, pa še takrat mnogi hitrega življenjskega ritma ne znajo povsem izklopiti. Mir postaja dobrina, zato smo bili pred dnevi dobre volje, ko smo ugotovili, da lahko postane del našega življenjskega vsakdana tudi tedaj, ko smo na poti v službo. Svojevrstno rešitev pooseblja hibridni Toyotin prius plug-in. Ko namreč odprete vrata in se namestite v udobni sedež, vstopite v oazo miru.

Avto, ki se predstavlja v drugi generaciji, namreč vozi (tudi) na elektriko, njegov doseg pa je zajetnih 50 kilometrov, kar je dvakrat več kot pri predhodniku. To pa še ni vse – maksimalna hitrost vožnje na elektriko se je z 80 povečala na kar 135 kilometrov na uro, torej boste v tišini in brez škodljivih izpustov vozili tudi tedaj, ko zavijete na avtocesto. Največja hitrost tega hibrida s skupno močjo 90 kW je sicer 162 km/h, pospešek do stotice pa 11,1 sekunde. Večja in težja baterija pa žal ne prinaša zgolj prednosti. Tako se v hibridu lahko peljejo le štirje potniki, prostornina prtljažnika pa je omejena na 360 litrov, kar je na ravni za razred manjših štirikolesnikov, a za štiri potovalke še vedno dovolj. Prius plug-in velja s 464 dolžinskimi centimetri za kar zajeten kos pločevine, zato pomoč že serijske parkirne kamere pride še kako prav. Del opreme sta tudi dva polnilna kabla, klasični na vtičnico zagotavlja polnjenje v dobrih treh urah, drugi v uri manj. Nekaj posebnega je streha s solarno ploščo (del opreme solar), ki lahko poveča doseg do pet kilometrov na dan, za še večji doseg pa lahko pri vožnji v mestu pritisnete tipko EX city, ki moč omeji na 45 kW; za več namreč ni potrebe.

»Do leta 2050 želimo zmanjšati raven izpustov glede na današnje stanje za 90 odstotkov, in sicer s hibridi, priključnimi hibridi, električnimi avti in avti na vodikove celice. Paleto hibridov širimo in so se dobro prijeli. Ljudje so namreč prepoznali koristi za okolje in osebno rabo. Do leta 2020 pa si v zahodni Evropi želimo, da bodo polovični delež prodaje prav hibridne toyote,« pravi prvi mož Toyote v Sloveniji Primož Tiringar. Lani so sicer prodali 295.000 hibridov, kar je bilo 32 odstotkov več kot leto poprej.

Priusa plug-in so kot zanimivega prepoznali tudi Slovenci, do konca aprila so sklenili že 19 pogodb, do konca leta jih lahko prodajo blizu 50. Redne cene se začno pri 37.950 evrih, akcijska cena je 34.450 (oprema sol), ki pa jo lahko znižate še za 4500 evrov, kolikor znaša nepovratna finančna spodbuda Eko sklada.