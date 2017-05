Osemintridesetletni Italijan se je poškodoval na treningu v Pesaru Urbinu. »Odpeljali so ga v bolnišnico na podrobnejše preglede, kjer so zdravniki ugotovili, da ima lažje poškodbe prsnega koša in trebuha,« so zapisali pri Yamahi.

»Rossi nima nobenega zloma na telesu in tudi nobene druge resne poškodbe. Zdravniki bodo opravili še nekaj pregledov, več bo znano danes po 12. uri,« so še sporočili iz Rossijeve ekipe.

Rossi je padel tudi v zadnjem krogu na veliki nagradi Francije v Le Mansu minuli vikend, ko se je boril za zmago, s čimer je prvo mesto prepustil moštvenemu kolegu Špancu Mavericku Vinalesu. Trenutno je priljubljeni italijanski dirkač na tretjem mestu v svetovnem prvenstvu.

Za zdaj še ni znano, ali bo Rossi dobil zeleno luč zdravnikov za nastop na veliki nagradi Italije, ki bo naslednji teden v Mugellu.